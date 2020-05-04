新冠肺炎．最新｜豁免14日強制檢疫接受申請　往返內地商務客受惠

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日漸緩和，確診及疑似個案宗數維持在1,040宗，政府宣布公務員今日（4日）起將陸續復工，而各項公共服務亦逐步恢復正常，室外運動場亦會重開，惟每個球場限最多4人使用，設400米跑道的運動場則限200人同時使用。 因應疫情發展，有專家昨日（3日）亦提到政府可適時檢視「限聚令」並放寬，消息指限聚令及餐廳限座令的人數上限或將調整，惟政府至今未公布詳情。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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【13:03】政府今日（４日）公布豁免在內地從事生產作業的香港企業接受強制檢疫的申請機制，工業貿易署（工貿署）即日起處理有關申請。



《2020年若干到港人士強制檢疫（修訂）（第2號）規例》於2020年4月19日生效，修訂《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（經修訂的《規例》）。經修訂的《規例》的有效期延長至2020年6月7日，而根據新加入的第4（1）（b）條，政務司司長如信納某人或某類別人士的行程，對關乎符合香港經濟發展利益的生產作業的目的屬必要，可豁免該人或該類別人士接受強制檢疫。



政務司司長已根據上述條文，由2020年5月4日起豁免以下類別人士接受強制檢疫：



（i）持有《商業登記條例》（第310章）下發出的有效商業登記證並在內地從事生產作業的香港企業的擁有人，及該企業所僱用和授權的最多一名人員；或

（ii）上述（i）段所述的企業所僱用和授權的最多兩名人員。

【08:00】截至周一（4日）上午8時，全國確診病例84393宗，累計死亡人數4643人，疑似病例10宗，治癒病例78945宗，累計境外輸入1672宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。