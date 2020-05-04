【新冠肺炎】政府全民派港產口罩　可水洗60次　擬郵局派遞領取

新冠肺炎疫情持續，政府終敲定全民派發可重用口罩詳情。據了解，口罩由政府撥款成立的香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）負責研發，該款港產口罩屬可水洗的兩層設計，每個可重用60次。口罩內藏兩塊薄磁片，具備抗菌及過濾粒子功能，亦採人體工學設計，配戴舒適。 牽頭統籌的創科局擬簡化派發程序，將透過網上登記，並由郵局負責派遞，或選擇到場領取。口罩目前已有最少700萬個存貨，冀最快今個月派發。

新冠肺炎疫情下，口罩供應緊張，月前本港各區出現瘋搶口罩人潮。（資料圖片）

口罩是港人抗疫重要防護裝備，港府防疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨（3日）透露，港府正研究向全港巿民派發可重用口罩。綜合各方消息，受委托的生產商是創新科技署撥款成立的香港紡織及成衣研發中心，其可水洗的口罩早於三年前已成功研發，內藏的兩塊薄磁片，可透過其弱磁場，改變空氣中微粒的運動軌迹，從而令口罩纖維更易阻隔微粒。口罩的水份控制特性，亦可維持面部與口罩間的温濕度適中，使配戴更為舒適，亦不影響透氣度。

該款港產的可水洗口罩由香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）負責研發，原型款式為黑色網面兩層設計。（HKRITA官網圖片）

據了解，今次的全民派發口罩將人人有份，為確保市民盡快「到手」，創科局初步構思以網上登記形式派發，隨後再往郵局自行領取或派送到指定地點。局方擬於本周盡快交代具體細節。