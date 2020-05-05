【直播】鄧炳強上立法會　回應議員關於僭建、陶輝牌照屋等質詢

警務處處長鄧炳強今日（5日）出席立法會保安事務委員會，交代去年本港治安情況，及接受議員質詢，料與泛民議員有火花。 據警務處數字，本港去年整體罪案有59,225宗，較2018年上升9.2%，為2007年以來首次回升。鄧炳強指，去年上半年整體罪案數字，是較2018年同期下跌，但跌幅被7月起反修例事件衍生的罪案「抵銷」。整體破案率為37.1%，比2018年下跌9.4個百分點。

警務處處長鄧炳強。（資料圖片／張浩維攝）

暴力罪案方面，去年共有9,690宗，較2018年增加806宗，上升9.1%，而破案率為51.3%，下跌13.8個百分點。

按刑事案件分類，去年錄得增幅的案件，最多的是刑事毀滅、爆竊、縱火，分別較2018年增加2,626宗、819宗、637宗。車內盜竊、傷人及嚴重毆打，分別增加437宗、339宗，另外失車較前年多了228輛，劫案及搶掠分別增加63宗及62宗。

錄得最多跌幅的案件包括，店舖盜竊、嚴重毒品罪行、三合會相關罪案、刑事恐嚇、雜項盜竊。家庭暴力刑事案件、勒索、扒竊、詐騙、非禮、虐兒、虐老、兇殺、強姦，亦下跌。