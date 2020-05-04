女大狀方也方涉襲擊八旬翁案　事主女兒指方曾控制其父9個月

女大律師方也方涉嫌在聖保祿醫院箍住一名坐在輪椅上的八旬翁。方否認普通襲擊罪，案件今（4日）於東區裁判法院開審。老翁的女兒供稱，她的母親去世後，女大狀便把她及她為父親聘請的家傭趕走，並換了門鎖，又不許其父吃藥及吃飯，更私下把其父的物業放租，她在9個月後，才把父救出。

女被告方也方否認襲擊86歲老翁。(林樂兒攝)

被告方也方（58歲）今由資深大律師清洪代表。她否認於去年3月在銅鑼灣聖保祿醫院B庭1樓襲擊事主康繼興（86歲）。

問事主為甚麼不理她

事主的女兒康夢供稱，當日與菲傭陪父親覆診，她看到被告出現，便立即叫菲傭保護父親及報警。被告其後上前以普通話對其父說：「我終於找到你了，你為甚麼不理我？」康夢又指，質問被告如何對待父親後，被告突然情緒激動箍住康父的頸部。她怕被告手袋上的金屬配件傷及父親，遂伸手撥開。

指被告不讓事主服藥吃飯

康夢接受辯方盤問時，指母親離世後，被告前年3月趕走她為父親聘請的家傭，又將門鎖換掉，她至年尾才救出父親。康夢重申，當日為免被告手袋金屬配件傷害父親，故衝前撥開其手袋，但同意口供紙未提及金屬配件。康夢又稱，她當時大罵被告「死賤雞」，又指被告9個月不讓父親服藥吃飯，並質疑被告私下將康父的物業放租。

辯方卻指康夢曾對被告有所動作，以致被告失去平衝跌倒。康夢堅稱無碰到被告，又說：「因為我心裏面同自己講：『呢個人太邋遢，唔好掂佢。』」

事主康繼興(坐輪椅)及女兒康夢(黑衣)出庭作供。(林樂兒攝)

說女兒要害事主

康父康繼興亦出庭作供，他指被告箍其頸部及捉住輪椅，幸無受傷。辯方指康繼興前年4月曾報警指女兒偷竊，康繼興回應說沒有印象，又指被告說女兒要害他，至他被女兒救出，才知受被告哄騙。

護士指被告抓著輪椅不放

護士郭妍就作供指，到達現場時見被告捉住事主上衣及輪椅手柄，似是與另一旁的菲傭搶輪椅。她上前表示要推病人見醫生，惟被告仍不放手，令她要逐根掰開被告的手指。

案件明續。

案件編號：ESCC754/2019