新冠肺炎・最新｜放寬限聚令重開處所、復課　全民派CU Mask口罩

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日漸緩和，今日並無新增確診個案。行政會議通過，限聚令、食肆每枱人數上限放寬至八人；中三至中五5月27日復課；小四至小六、中一及中二6月8日復課。 林鄭月娥下午3點見記者，《香港01》直播。

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【16:34】無綫電視記者：有無重新收緊措施的機制，令業界容易適從？

林鄭月娥：張弛有道的管制中，法律機制是行政會議制定一條規例，本身是有時限的，賦權給食衛局局長發出指示，這是不需要經行政會議。今日行政會議只是《599G章》限聚令四人限制變成八人，但處所限制等，食衛局局長已經可以做到，毋須行會通過。

疫情來得很快，走漏一個個案，可能超級傳播者。要迅速行動維護安全，希望業界理解和支持。未來要如何重開，要滿足公共衛生需要，這段時間與飲食業、健身等業界溝通得很好，希望可以制定恆常機制。

【16:21】明報記者：卡拉OK群組感染遠少過酒吧，為何容許酒吧重開？在學校跑步是否需要戴口罩呢？如何豁免商務客做定期檢測？派口罩，私營醫護等如何安排？劏房戶如何派口罩？

林鄭月娥：私營界別醫護人員，是一次性的，他們是私營市場。我們有免除三年註冊費，是政府的認同和支持。派發50萬個，稍後食衛局局長會公布。

陳肇始：口罩方面，不同專業的醫護人員，通過較大的學會分發，中醫已經分發。

卡拉OK等，唱歌多數不戴口罩，風險高，而酒吧就要限制人流，座位50%、不飲食時要戴口罩、1.5米距離或有效分隔、4人一枱。

林鄭月娥：我們關注活動多過處所，因此卡拉OK，在食肆、會所都禁止，但飲酒活動從來都沒有禁止的。感謝美容界，並非我中意做facial，而是界別想出很多保護措施，都納入陳局長的指示，有些我們都沒有想過，這是官商民的合作。

楊潤雄：會為學校提供指引，如多過一個人進行非劇烈活動要戴口罩，但劇烈運動不能戴口罩，就要保持兩米距離，避免需要與他人接觸同一件物品如籃球乒乓球，避免游泳、水上活動。

跨境學童，要考慮每次來香港、回深圳時，如何滿足兩地防疫疫情。也要考慮關口的問題，現時只有深圳灣，是否足夠。

【16:15】深圳衛視記者：跨境學童、內地人士來港措施，以及機場、陸路口岸放寬？

林鄭月娥：控制疫情要負上經濟代價。口岸放寬仍不是時候，所有內地來港人士強制檢疫延伸至6月7日。陸路口岸放寬要兩地一齊做，要與內地有關當局磋商，已展開與廣東、澳門商討聯防聯控的方法。

【16:07】蘋果日報記者：限聚令沒有科學根據，如何考慮八人，有無政治考慮，到6.12、7.21、8.31等日子，或六四集會是否做不到呢？派4000元，用3.3億元行政費，郵局派口罩要增加多少行政費，增加多少人手才在兩星期內派到。澳門、台灣一早派口罩，會否為這麼遲派口罩道歉？康文署健身室、泳池會否重開？健身時戴口罩，有無猝死的風險？

林鄭月娥：我們並不是每個細節都諮詢專家小組的意見。群組聚集，不涉及政治考慮。

香港郵政，是半商業機構，我們付郵費，並不需要開很多職位。

我們三個多月抗疫工作，成績由別人評價，我不能說盡善盡美。我不是遲了派，因為當時沒有。

民政事務局局長：希望不同健身中心，距離未必足夠1.5米，但希望有隔開措施。我們與不同持份者有溝通，達致恢復商業服務。游泳等正在檢視，沖涼安排，不久將來可以放寬康文署其他服務，準備好就在適當時候公布。

創新及科技局局長：口罩派運安排，郵政用掛號郵件運送，一個香港人可以為五位親友代為登記。

【15:59】香港電台英文台記者：限聚令放寬至八人，有無科學根據？弱勢社群，上不到網，如何幫到他們領取口罩？

林鄭月娥：很多學者專家依然想了解病毒傳播。關口管制、社交距離有經濟影響，市民忍耐力，過去四日長假期，大家都不耐煩，天氣很好市民都想出去輕鬆下，因此有一個合適背景去理解這些措施。很難等到完全零個案才去放寬。弱勢社群，會派發慈善團體捐贈給政府的300萬個口罩，如果都派完，就會用政府採購的口罩。

放寬幾多，並非確切科學，不用我們的判斷力，沒有政治上給人攻擊的風險，會考慮很多因素。限聚令上限四至八，並非確切科學，都是放寬的方向。希望14日後，升到10或12，例如法國，不超過10人的聚集是可以的。是謹慎放寬防疫措施的做法。

酒吧賣酒的地方，是棘手的問題，這些地方是形形式式，大部份有食肆牌。禁令就是，有一個位置單單賣酒，要關閉，但純粹酒吧就要關閉，但西餐廳有酒吧區，其他部份仍可供應接待市民。我們要務實兼顧兩方面，因此容許酒吧開業，但有嚴謹的措施，例如四人一枱喝酒，但不能有樂隊表演，不能跳舞，減少身體接觸。

楊潤雄：並非今日就復課，而是讓學校有準備。

【15:55】Hong Kong Free Press記者：政府會否考慮哈爾濱式封城，有輸入個案就封城？什麼情況下會收緊？

林鄭月娥：香港從來都無採取封城，歐洲有些國家封城，居民完全不能離家。國外有專家研究香港的防疫措施。至於什麼情況下再收緊社交距離，要視乎感染情況。香港專家也說，會採取「放寬收緊」措施，令香港不會出現鄰近國家那樣大量感染，但平穩的時候就可以放寬，因此我們現在可以放寬。但外國到港人士，仍繼續接受檢測等。

如果情況繼續很好，5月22日可以繼續放寬，但若有本地個案，可能要收緊。

【15:52】NowTV記者：跨境學童復課，是否意味重開羅湖、落馬洲關口？今年會不會有暑假？

楊潤雄：跨境學童，約有2.7萬學童每日要過關，要很小心處理，他們經過不同關口，羅湖、落馬洲、皇崗、深圳灣，取決於他們住和上學的地方，我們需要詳細繼續與內地有關部門商討。

過去停課不停學，效果與正式課堂上堂不同，但這段時間學習仍在進行。我們仍然維持暑假安排，不需要特別改動，學校可以按原先安排放暑假，但也可以如往年一樣，看學生需要，與不同持份者溝通。

【15:45】信報記者：為何卡拉OK等更高危，要關閉多14日？有無補貼？口罩供應是否太遲？

林鄭月娥：口罩一開始時供應緊張短缺，外國甚至禁止出口，當時我們根本不夠。不知道有多少人入檢疫中心、在前線穿保護裝備。我們當時首先保證前線醫務人員有足夠供應。現在比較充裕，一口氣公布六項措施。現在口罩緊要，因為社交距離限制時不出街就不需要口罩，現在重開處所都需要口罩。公共交通雖然無立法強制戴口罩，但98%市民都會戴，所以現在是適時大膽放寬有關措施。

部份商業處所未能5月8日重新營業，面對困難。我們先做好防疫抗疫基金第二輪，今日未必需要馬上進入第三輪，但企業面對困難，包括員工開支，我們保就業計劃可以提供紓緩。

陳肇始：考慮收緊和放寬社交距離，除了看處所行為風險，傳播通過飛沫，人與人之間若沒有足夠距離、不戴口罩，風險是高。人數多不多也是評估因素。Party room可能好多人，食飯也對人，但食飯有必須性。因此會密切監察整體情況。如果有感染會立即收緊。每個處所都有不同措施，例如看電影就不要飲食，美容處所就不要有霧化程序。

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【15:40】創新及科技局局長薛永恒：免費派發的可重用口罩「銅芯抗疫口罩」（CU Mask），兩層有銅，可以抗菌，是本地研發，2018年獲日內瓦國際發明獎。可以持續用60次，換濾芯後可以長期使用。

索取口罩，5月6日早上7點可以開始登記，為期一個月直至6月6日。5月13日開放身在香港以外的市民登記，但登記者必須提供本港地址。兩星期內郵政會送遞。

登記期後，市民亦可到郵局出示身份證。

中幼童口罩，會直接派發給小學和幼稚園，每名幼童有兩個。

住院院舍、殘疾人士、露宿者，會直接派發銅芯抗疫口罩。

【15:31】教育局局長楊潤雄：復課措施宜緊不宜鬆。校園內所有學生、教職員、訪客必須戴口罩，搭校巴、保姆車、公共交通必須戴口罩。離家回校前或抵達學校要量體溫，學校要準備一個與其他師生分隔的地方，令發燒同學可以休息，等家長可以接走。

學校原則上半日上課，避免除下口罩一同午膳。避免水上活動，以及觸摸共同物件的運動，如乒乓球、籃球。若有人確診，有關學校是否需要停課，要按個別情況，衛生防護中心決定。

復課分三階段，如自理能力，是否公開考試，是否選科等進入下一階段。中五學生需要進行校本評核，中三學生要選擇高中選修科，因此優先復課。

跨境學童復課安排，正與內地部門商討可行方法。

【15:22】食物及衛生局局長陳肇始：香港超過六成是輸入個案。 提醒市民除了戴口罩外，手部衛生是防止疾病傳播的最有效方法。

【15:12】林鄭月娥：六項口罩供應措施。

1. 可重用口罩。向每名持有香港身份證的香港市民，免費派發「銅芯抗疫口罩」（CU Mask）。現在我們每個人（官員）都戴着。是本地研發、人人有份，以人為本的派發方法。會免費送給出席記者會的市民。簡單網上登記，等我們送上門。稍後創科局局長會簡介研發、生產、派發工作，示範網上登記。

2. 免費派發一次性口罩，有商經局負責。料6月底香港市民，每戶一包10個。

3. 免費派給學校，給有需要的學生。

4. 為前線員工、安老院舍等，清潔工友，每人每日派發兩個口罩。

5. 私營界別的醫療專業界別，提供口罩，食衛局負責。一次過撥出50萬個，中醫師、醫生、牙醫、護士、藥劑師、物理治療師、職業治療師。

6. 為長者和弱勢社群派發口罩。

【15:09】林鄭月娥：香港自農曆新年後停課至今，政府決定5月27日分階段復課。當日是DSE考試最後一科的翌日。

中三至中五，5月27日復課；小四至中二，6月8日；幼稚園K3至小三，6月15日復課；K1、K2不會復課。

【15:00】林鄭月娥見記者：

1月25日（大年初一），將應變級別從嚴重提升至緊急。截至今日1041確診，4人死亡，截至昨日900人出院。連續16日無本地確診，其中10日零確診，其他只有零星輸入個案，感染比率在世界上比較低水平。感謝前線人員、幕後英雄和香港市民，感謝政府團隊、專家顧問團四位專家。政府抗疫並非盡善盡美，但從不鬆懈，不斷改進。

電子屏幕打出來的字，是「抗疫百日、曙光漸露」，希望措施可以帶來曙光。

專家意見認為現時是適當時候，可以稍為放寬措施。但要強調疫情反複。

規管飲食業和其他處所，599F、599G要延長14日至5月1日，但放寬部份管制：

1. 餐飲處所同枱放寬至8人。

2. 重開七類處所：遊戲機中心、健身中心、包括戲院在內的遊樂場所、美容院、按摩院、麻雀館。但要遵守特定安排，如戲院賣飛不應該坐滿戲院，美容院美容師要有特定措施。

3. 酒吧、酒館，早前需要關閉，可以恢復營業，但要遵守嚴格規定，如限制人數，不能在現場有音樂表演或跳舞。

4. 四類處所因為風險較高，要繼續關閉：卡拉OK、浴室、派對房間、夜店、夜總會。

5. 群組聚集（599G章），四人放寬至8日。

所有新規定在5月8日零時零分生效。

【14:18】消息指今日沒有新增個案，故此衞生署不會舉行例行記者會。

【14:03】據了解，行政會議通過部份處所於周五（8日）重開，包括健身室、戲院及美容院，但需要遵守部份防疫指引，行政長官林鄭月娥將於下午記者會公布更多詳情。

【13:05】消息指，行政會議通過放寬防疫措施，限聚令上限由四人放寬至八人；食肆每枱人數上限亦放寬至八人；中三至中五5月27日復課；小四至小六、中一及中二6月8日復課。

限聚令｜食肆擬放寬至八人一枱 飲食業即變招吸母親節生意

香港餐飲聯業協會會長黃家和，酒家這幾日間已「做好準備」，推出6至8人套餐，料當日入座率有機會回升至8成。記者以顧客身份向數間酒家查詢，不少店員表示會因應政府最新安排，再作調節。

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【08:00】截至周二（5日）上午8時，全國確診病例84404宗，累計死亡人數4643人，疑似病例4宗，治癒病例79126宗，累計境外輸入1676宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

羅傑承大呻疫情下，業界「生意難做」，又指代表他們的立法會議員未有做好「橋樑」。（張浩維攝）

【08:00】港府3月指令包括卡拉OK暫定營業，至令仍未能重開。香港兩大卡拉OK龍頭之一的Red MR老闆羅傑承直言就算短時間內能夠復業，生意也難以回復正常。日前他於專訪中點名批評功能組別議員當不上業界及政府的「橋樑」，「高高在上，又為政府打壓我哋，咁選你嚟做乜？」批評只是指引業界服從政府做法，「做唔到，安慰下我哋都無！」

被羅傑承點名批評的立法會飲食業界議員張宇人回應說，又指已盡力親見業界了解情況，「可能見漏佢（羅傑承），係自己不足啦！」另一被斥責的體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國，則未有回覆。

新冠肺炎│Red MR老闆羅傑承憤批張宇人馬逢國：為政府打壓我哋

【08:00】3月下旬爆出卡拉OK感染群組，首宗便來自羅傑承的尖沙咀Red MR，七名顧客全部確診，全港卡拉OK由4月起關閉。作為Red MR老闆，羅傑承表示理解，但認為外界有點過分緊張，未想到禁14日後再禁14日，擔心重開後外界太過擔心，令生意難以恢復，「娛樂又唔係必要嘅，開返生意都難上返嚟。」他指港府的抗疫基金遲遲未批款，擔心部份行家未能捱得過而結業。

新冠肺炎│卡拉OK停業14日再14日 Red MR羅傑承：擔心行家結業

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【08:00】新冠肺炎疫情放緩，港府研放寬限聚令。與此同時，康文署戶外場地明（6日）重開，運動場跑步徑將隨之解封，料有大批市民「復出」練跑。不過，多間跑會表明，受限聚令所限，即使政府放寬至八人，現階段仍擬暫緩跑步班訓練。有跑會則指，倘人數限制鬆綁至20人，或作特別豁免，始會考慮安排「復課」。

【新冠肺炎】限聚令鬆綁 跑會未擬開班復跑：放寬到20人先有得諗

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【04:15】商務及經濟發展局上月24日公布本地口罩生產資助計劃全數20條生產線已批出 ，但局方在周一下午公布，其中獲兩條生線的匯愛香港有限公司CareHK、以及獲批一條生產線的尚芳製品有限公司，決定退出計劃，局方已改批予另外三間公司的生產線，涉款600萬元。

經調整後，20條生產線每月總產量較之前少170萬個，減至4,100萬個 ，減幅為4%。

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