新冠肺炎｜消息：行會通過限聚令放寬至八人　中三至中五5.27復課

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日漸緩和，衛生署於昨日（4日）表示新增一宗確診個案，為一名從美國入境的27歲女子，累計個案增至1,041宗。 消息指，行政會議通過，限聚令、食肆每枱人數上限放寬至八人，中三至中五5月27日復課。

【13:05】消息指，行政會議通過放寬防疫措施，限聚令上限由四人放寬至八人，食肆每枱人數上限亦放寬至八人，中三至中五5月27日復課。

▼公務員首日復工▼

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昨日總覽：新冠肺炎．5.4｜地政總署署長調職助抗疫 教育局明公布復課

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【08:00】截至周二（5日）上午8時，全國確診病例84404宗，累計死亡人數4643人，疑似病例4宗，治癒病例79126宗，累計境外輸入1676宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

羅傑承大呻疫情下，業界「生意難做」，又指代表他們的立法會議員未有做好「橋樑」。（張浩維攝）

【08:00】港府3月指令包括卡拉OK暫定營業，至令仍未能重開。香港兩大卡拉OK龍頭之一的Red MR老闆羅傑承直言就算短時間內能夠復業，生意也難以回復正常。日前他於專訪中點名批評功能組別議員當不上業界及政府的「橋樑」，「高高在上，又為政府打壓我哋，咁選你嚟做乜？」批評只是指引業界服從政府做法，「做唔到，安慰下我哋都無！」

被羅傑承點名批評的立法會飲食業界議員張宇人回應說，又指已盡力親見業界了解情況，「可能見漏佢（羅傑承），係自己不足啦！」另一被斥責的體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國，則未有回覆。

新冠肺炎│Red MR老闆羅傑承憤批張宇人馬逢國：為政府打壓我哋

【08:00】3月下旬爆出卡拉OK感染群組，首宗便來自羅傑承的尖沙咀Red MR，七名顧客全部確診，全港卡拉OK由4月起關閉。作為Red MR老闆，羅傑承表示理解，但認為外界有點過分緊張，未想到禁14日後再禁14日，擔心重開後外界太過擔心，令生意難以恢復，「娛樂又唔係必要嘅，開返生意都難上返嚟。」他指港府的抗疫基金遲遲未批款，擔心部份行家未能捱得過而結業。

新冠肺炎│卡拉OK停業14日再14日 Red MR羅傑承：擔心行家結業

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【08:00】新冠肺炎疫情放緩，港府研放寬限聚令。與此同時，康文署戶外場地明（6日）重開，運動場跑步徑將隨之解封，料有大批市民「復出」練跑。不過，多間跑會表明，受限聚令所限，即使政府放寬至八人，現階段仍擬暫緩跑步班訓練。有跑會則指，倘人數限制鬆綁至20人，或作特別豁免，始會考慮安排「復課」。

【新冠肺炎】限聚令鬆綁 跑會未擬開班復跑：放寬到20人先有得諗

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【04:15】商務及經濟發展局上月24日公布本地口罩生產資助計劃全數20條生產線已批出 ，但局方在周一下午公布，其中獲兩條生線的匯愛香港有限公司CareHK、以及獲批一條生產線的尚芳製品有限公司，決定退出計劃，局方已改批予另外三間公司的生產線，涉款600萬元。

經調整後，20條生產線每月總產量較之前少170萬個，減至4,100萬個 ，減幅為4%。

口罩肺炎│CareHK尚芳退出資助計劃 三公司接手 月產少170萬個

▼限聚令升級延長▼

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