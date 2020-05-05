【立夏】天文台料今最高32度　成43年最熱立夏　明起四日最高33度

夏日熱辣辣，本港天氣近日持續炎熱，今日（5日）是廿四節氣中的立夏，天文台更料市區最高氣溫達攝氏32度，成43年來最熱立夏！天文台表示，高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。正午時分，本港大部分地區的氣溫上升至30度左右。 天文台預測，明日（6日）起一連四日最高氣溫高達33度，或發出今年首個酷熱天氣警告。天文台提醒天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

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天文台表示，在高空反氣旋支配下，華南沿岸會在本周餘下時間持續酷熱，天氣大致晴朗。預料一道低壓槽會在下周初為廣東帶來驟雨及雷暴。今日大致天晴，下午天氣炎熱，吹和緩西南風。展望未來數日部分時間有陽光及酷熱，下周初有幾陣驟雨。

今日是立夏，代表夏天正式來臨。天文台料今日最高達32度，或打破1977年31.5度的紀錄，成為歷來第二熱的立夏，而最熱的立夏則為1952年的32.4度。在約中午12時，多區氣溫已高過30度，大美督更高達32.4度。

天文台預測，明日（6日）起一連四日最高氣溫高達33度。（天文台網頁截圖）

天文台預測，明日起一連四日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱。氣溫同介乎27至33度，相對濕度則為60%至90%。天氣炎熱，市民於戶外要注意消暑。

陽光充沛的天氣料至下周一（11日）要暫別，天文台料下周一大致多雲，有幾陣驟雨，初時能見度較低。氣溫則稍為降至介乎26至31度，相對濕度則為70%至95%。而下周二（12日）起隨後數日短暫時間有陽光，最高氣溫徘徊約30至31度。