CU Mask銅芯抗疫口罩明起登記　派發細節、注意事項、清洗方法

新冠肺炎疫情在港雖然漸趨平穩，但大家要有心理準備戴口罩至年尾。政府宣布由抗疫基金預留8億元作應用科技方案，向持有有效全港市民派發可重用的布口罩。特首林鄭月娥指，該口罩名為「銅芯抗疫」（CU Mask），「人人有份，我哋預留咗幾百萬個。」
明日（6日）早上7時起，市民可登入qmask.gov.hk登記；5月13日開放給海外港人登記，但他們必須提供本地的住址。成功登記的市民預料可於兩周內，收到由香港郵政送上口罩到登記的住址。至於未能在網上登記的市民，則可以網上登記時間結束後，親自以身份證到郵局領取口罩。
▼銅芯抗疫口罩登記指南懶人包▼
領取方法：
1. 本地居住的香港市民，由5月6日早上7時起的一個月內（6月6日）到 qmask.gov.hk 登記，正常兩周內會由香港郵政派送以掛號方式將口罩送上門，香港居民均可登記，非永久居民、包括外傭都有資格
2. 身處海外的市民，由5月13日起至6月6日同樣可到 qmask.gov.hk 登記，但須提供本地的地址接收口罩
3. 無法上網登記的市民，於網上登記期完結後，即6月6日後可到郵局出示身份證領取口罩
4. 若收件人不在家中無法即時簽收掛號信，市民可以稍後時間憑郵卡到郵局自行提取
需要提交的資料：
市民需要在網站提交身份證、出生日期，以及輸入聯絡電話和地址；每一個人可以為其他五人登記
注意事項：
1. 年齡12歲或以下小朋友是毋須登記，直接在復課前送到學校派發，每人可獲兩個
2. 予住宿長者及無家者，會由住宿院舍和社福機構派發
3. 登記後會有一個登記編號，市民可在翌日根據編號查詢登記和派發進度
4. 若收到的口罩有損毀，可透過熱線31422313登記更換
清洗方法：
1. 用冷水或肥皂手洗
2. 請勿使用消毒水、漂白水、熱水，柔順劑等，因會破壞口罩的結構
3. 不可擰乾、不可熨、不可機洗
生產地：
香港及東南亞
創新及科技局局長薛永恒表示，明日早上7時起，市民可登入 qmask.gov.hk 登記。
為時一個月開放網站給本港居住的市民內進行登記；5月13日開放給海外港人登記，但他們必須提供本地的住址。成功登記的市民預料可於兩周內，收到由香港郵政送上口罩到登記的住址。至於未能在網上登記的市民，則可以稍後時間親自到郵局領取口罩。
任何持香港身分證人士均可登記領取口罩
薛永恒預計，頭兩日會有較多人登記，等待時間會較長。他指每個香港居民，無論是否永久居民，持有香港身份證就可登記。
登記時，需提供身份證號碼、出生日期、流動電話號碼、本地地址，一人可以幫其他五人登記。當局指，若幫其他人登記，需要得到其他人的同意。
口罩於本港及東南亞生產地
創新及科技局局長薛永恒表示，口罩有兩層銅芯可以防菌，符合ASTM F2100的一級防護級別，清洗後口罩可以持續使用60次，若更換濾芯後則可以無限使用。口罩由香港紡織及成衣研發中心研發，並於2018年取得「日內瓦國際發明展」的金獎，，薛永恒認為口罩是把本地研發成果應用於本地，並能夠協助香港社會抗疫。
薛永恒指出，現時無法得悉派發的口罩包裹數量，故未能預計涉及的費用。口罩生產地是本港及東南亞，但他聲稱為保障原材料穩定供應，無法再進一步透露詳情。
1月時構思 口罩是官產學研的成果
創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻表示，1月份開始已經構思，但涉及數量有數百萬個，「香港都無做紡衣好耐，我哋搵咗好耐，但搵到業界資深廠家飛行撲出嚟幫我哋搵到原料。」至4月時，便開始設計登記系統，「好開心我哋量產到有足夠數量俾市民，今日同大家公布。呢個係本土研發。」
蔡淑嫻強調，今次是官產學研的成果，由政府出錢，商家協助搵原料，香港紡織及成衣研發中心及理大研究及設計。她指出，口罩符合ASTM F2100的一級防護級別，「我哋做晒測試，清洗到第60次就啱啱要換個濾芯。」
市民只需網上登記領取銅芯抗疫口罩，並會由郵政局派送至登記的住址。（資料圖片 / 林振東攝）
口罩共有六層 含氧化銅及微粒銅可抑制細菌
香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文講解口罩技術，指口罩共有六層，最外層是針織布，有氧化銅及棉混合，可以阻止飛沫；中間共有五層不織布，第一層是支撐的不織布，第二層是微粒銅可抑制細菌，第三層是過濾層可隔細粒、細菌及飛沫，第四層則是支撐口罩的保護層，最後一層是內層用作透氣及排濕。而口罩會放入密封膠袋前會用臭氧消毒；葛又指，口罩的紙樣特別改善了鼻位，相信可以改善舒適度。
成功登記會收到確認短訊
政府資訊科技總監林偉喬表示，在網上登記後，用戶會在兩日後會在手機收到成功登記的短訊，一般情況下兩周可以獲安排香港郵政派送以掛號方式將口罩送上門。他提醒，每個電話只能夠接受一次登記。當市民完成登記後便會獲得一個登記編號，林偉喬建議市民要留下編號，因為無論查詢時須再輸入編號。
雖然本港的疫情有轉趨平穩，但衞生防護中心建議市民繼續配戴口罩。（資料圖片 / 羅君豪攝）
口罩每日建議配戴8小時 使用後必須清洗
薛永恒表示，市民得到的每個口罩均是有濾芯，入包裝前有用臭氧消毒，「大家收到可以即時用。」他指，三歲以下的嬰孩因呼吸道未完成發育，故今次口罩未有派發給嬰孩，口罩共有大、中、小，三個尺寸，他建議口罩一日使用8小時，每日使用後要清洗。
預料香港郵政加班一星期派100萬包裹
至於不少人擔心系統或會死機，薛永恒建議市民毋須急於頭一兩日登記，「好多市民同一時間去申請排隊係會長，頭一兩日太長隊無必要去浪費時間『費時失事』」，他又強調香港郵政有能力去處理派遞。蔡淑嫻補充指，香港郵政已經準備加班去處理今次派遞工作，預計每日派到13至15萬個包裹，一星期便有約100萬個包裹。
選擇香港紡織及成衣研發中心是因公帑撥款
至於政府1月已經有計劃，為何一直無公布亦無招標？蔡淑嫻坦言，現時每個口罩的成本約40元，因為香港紡織及成衣研發中心是由政府全面撥款，「全部都係用公帑去做，而且研發中心都有其他物料可以做。」而坊間有重用口罩面世時已經是3月，蔡指「因為佢哋太遲，我哋3月已經生產緊」，又強調政府曾接過部分廠商，但他們無法提供相關的化驗證明。
▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼