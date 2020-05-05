CU Mask銅芯抗疫口罩明起登記　派發細節、注意事項、清洗方法

新冠肺炎疫情在港雖然漸趨平穩，但大家要有心理準備戴口罩至年尾。政府宣布由抗疫基金預留8億元作應用科技方案，向持有有效全港市民派發可重用的布口罩。特首林鄭月娥指，該口罩名為「銅芯抗疫」（CU Mask），「人人有份，我哋預留咗幾百萬個。」 明日（6日）早上7時起，市民可登入qmask.gov.hk登記；5月13日開放給海外港人登記，但他們必須提供本地的住址。成功登記的市民預料可於兩周內，收到由香港郵政送上口罩到登記的住址。至於未能在網上登記的市民，則可以網上登記時間結束後，親自以身份證到郵局領取口罩。

▼銅芯抗疫口罩登記指南懶人包▼

+ 6 + 5 + 4

領取方法：

1. 本地居住的香港市民，由5月6日早上7時起的一個月內（6月6日）到 qmask.gov.hk 登記，正常兩周內會由香港郵政派送以掛號方式將口罩送上門，香港居民均可登記，非永久居民、包括外傭都有資格

2. 身處海外的市民，由5月13日起至6月6日同樣可到 qmask.gov.hk 登記，但須提供本地的地址接收口罩

3. 無法上網登記的市民，於網上登記期完結後，即6月6日後可到郵局出示身份證領取口罩

4. 若收件人不在家中無法即時簽收掛號信，市民可以稍後時間憑郵卡到郵局自行提取

需要提交的資料：

市民需要在網站提交身份證、出生日期，以及輸入聯絡電話和地址；每一個人可以為其他五人登記

注意事項：

1. 年齡12歲或以下小朋友是毋須登記，直接在復課前送到學校派發，每人可獲兩個

2. 予住宿長者及無家者，會由住宿院舍和社福機構派發

3. 登記後會有一個登記編號，市民可在翌日根據編號查詢登記和派發進度

4. 若收到的口罩有損毀，可透過熱線31422313登記更換

清洗方法：

1. 用冷水或肥皂手洗

2. 請勿使用消毒水、漂白水、熱水，柔順劑等，因會破壞口罩的結構

3. 不可擰乾、不可熨、不可機洗



生產地：

香港及東南亞

+ 5 + 4 + 3

創新及科技局局長薛永恒表示，明日早上7時起，市民可登入 qmask.gov.hk 登記。

為時一個月開放網站給本港居住的市民內進行登記；5月13日開放給海外港人登記，但他們必須提供本地的住址。成功登記的市民預料可於兩周內，收到由香港郵政送上口罩到登記的住址。至於未能在網上登記的市民，則可以稍後時間親自到郵局領取口罩。



任何持香港身分證人士均可登記領取口罩

薛永恒預計，頭兩日會有較多人登記，等待時間會較長。他指每個香港居民，無論是否永久居民，持有香港身份證就可登記。

登記時，需提供身份證號碼、出生日期、流動電話號碼、本地地址，一人可以幫其他五人登記。當局指，若幫其他人登記，需要得到其他人的同意。

口罩於本港及東南亞生產地



創新及科技局局長薛永恒表示，口罩有兩層銅芯可以防菌，符合ASTM F2100的一級防護級別，清洗後口罩可以持續使用60次，若更換濾芯後則可以無限使用。口罩由香港紡織及成衣研發中心研發，並於2018年取得「日內瓦國際發明展」的金獎，，薛永恒認為口罩是把本地研發成果應用於本地，並能夠協助香港社會抗疫。

薛永恒指出，現時無法得悉派發的口罩包裹數量，故未能預計涉及的費用。口罩生產地是本港及東南亞，但他聲稱為保障原材料穩定供應，無法再進一步透露詳情。

+ 8 + 7 + 6

1月時構思 口罩是官產學研的成果

創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻表示，1月份開始已經構思，但涉及數量有數百萬個，「香港都無做紡衣好耐，我哋搵咗好耐，但搵到業界資深廠家飛行撲出嚟幫我哋搵到原料。」至4月時，便開始設計登記系統，「好開心我哋量產到有足夠數量俾市民，今日同大家公布。呢個係本土研發。」

蔡淑嫻強調，今次是官產學研的成果，由政府出錢，商家協助搵原料，香港紡織及成衣研發中心及理大研究及設計。她指出，口罩符合ASTM F2100的一級防護級別，「我哋做晒測試，清洗到第60次就啱啱要換個濾芯。」

市民只需網上登記領取銅芯抗疫口罩，並會由郵政局派送至登記的住址。（資料圖片 / 林振東攝）

口罩共有六層 含氧化銅及微粒銅可抑制細菌

香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文講解口罩技術，指口罩共有六層，最外層是針織布，有氧化銅及棉混合，可以阻止飛沫；中間共有五層不織布，第一層是支撐的不織布，第二層是微粒銅可抑制細菌，第三層是過濾層可隔細粒、細菌及飛沫，第四層則是支撐口罩的保護層，最後一層是內層用作透氣及排濕。而口罩會放入密封膠袋前會用臭氧消毒；葛又指，口罩的紙樣特別改善了鼻位，相信可以改善舒適度。



成功登記會收到確認短訊

政府資訊科技總監林偉喬表示，在網上登記後，用戶會在兩日後會在手機收到成功登記的短訊，一般情況下兩周可以獲安排香港郵政派送以掛號方式將口罩送上門。他提醒，每個電話只能夠接受一次登記。當市民完成登記後便會獲得一個登記編號，林偉喬建議市民要留下編號，因為無論查詢時須再輸入編號。

雖然本港的疫情有轉趨平穩，但衞生防護中心建議市民繼續配戴口罩。（資料圖片 / 羅君豪攝）

口罩每日建議配戴8小時 使用後必須清洗



薛永恒表示，市民得到的每個口罩均是有濾芯，入包裝前有用臭氧消毒，「大家收到可以即時用。」他指，三歲以下的嬰孩因呼吸道未完成發育，故今次口罩未有派發給嬰孩，口罩共有大、中、小，三個尺寸，他建議口罩一日使用8小時，每日使用後要清洗。



預料香港郵政加班一星期派100萬包裹

至於不少人擔心系統或會死機，薛永恒建議市民毋須急於頭一兩日登記，「好多市民同一時間去申請排隊係會長，頭一兩日太長隊無必要去浪費時間『費時失事』」，他又強調香港郵政有能力去處理派遞。蔡淑嫻補充指，香港郵政已經準備加班去處理今次派遞工作，預計每日派到13至15萬個包裹，一星期便有約100萬個包裹。



選擇香港紡織及成衣研發中心是因公帑撥款



至於政府1月已經有計劃，為何一直無公布亦無招標？蔡淑嫻坦言，現時每個口罩的成本約40元，因為香港紡織及成衣研發中心是由政府全面撥款，「全部都係用公帑去做，而且研發中心都有其他物料可以做。」而坊間有重用口罩面世時已經是3月，蔡指「因為佢哋太遲，我哋3月已經生產緊」，又強調政府曾接過部分廠商，但他們無法提供相關的化驗證明。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼