父涉圖姦女兒上訴得直　女拒再出庭指證　控方無法起訴被告獲釋

六旬裝修工涉於女兒11至13歲期間，在住所等地性侵對方，兩年前被裁定1項非禮和3項企圖強姦罪成，遭判監12年。上訴庭於上月因法律問題，裁定裝修工上訴得直，案件發還重審。而案件今(5日)在高等法院提堂時，控方透露因事主不願再出庭作供，因此對裝修工不提證供起訴，裝修工無罪獲釋。

現年65歲的被告，兩年前被裁定於2012至2015年間非禮其女兒，以及三次企圖強姦她，事主在案發時介乎11至13歲。

惟他在上訴時指，原審法官錯誤引導陪審團，原審時事主提及於2015年，向一名學校團契女導師講及被性侵。上訴庭早前在判詞指，案中沒有法律上的「新近投訴」，包括事主向團契女導師講及被性侵。

惟原審法官在引導陪審團時稱，若認為事主告知他人的說法，和在庭上的說法是一致，可判斷事主的說法是否可信。上訴庭認為，合適和正確的指引應是：「曾經投訴並說法一致不證明可信，整體說法前後不同，則可能影響可信性。」

上訴庭指陪審團未獲正確指引

上訴庭指，因陪審團未能獲得正確指引，以致定罪不穩。同時由於上訴得直是基於法律技術問題，因此決定發還重審，被告需繼續還押。

案件今再提訊時，控方指上訴庭裁定被告得直後，已重新起訴他。惟事主於上月底錄取新口供，指不想出庭作供。控方因此不提證供起訴，法官遂裁定被告就再被控的1項非禮罪，和3項企圖強姦罪不成立。

案件編號：HCCC51/2020