新冠狀炎｜96歲最年長「佛堂群組」患者出院　用人工肺老婦仍危殆

本港新型冠狀病毒疫情稍有緩和，本港今日（5日）無人確診，亦是連續第16日沒有新增本地個案，累計確診個案維持在1040宗。 醫院管理局表示，截至今午12時，過去24小時共有20名確診病人康復出院。其中一名康復者是本港最年長的96歲女患者，屬於「佛堂群組」；而「愉景灣婚禮群組」確診的15人已全部出院。現有117名確診病人仍然留醫，其中一人情況危殆。危殆的患者是第595宗個案，即75歲老婦，在4月10日開始使用「人工肺」協助治療。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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醫管局表示，截至今午12時，過去24小時共有20名確診病人康復出院，至今共有920名確診及疑似病人康復出院。第70宗個案，即屬於「佛堂群組」、居於天后飛龍臺的96歲老婦今日康復出院。她是本港最年長的患者，在2月22日開始在東區醫院留醫，病發前曾到過北角美輪大廈福慧精舍。

另外，「愉景灣婚禮群組」確診的15人已經全部出院。最後一名出院的是第191宗個案、34歲女賓客，今日康復出院。「酒吧群組」亦有至少三人今日出院，包括第450宗個案，即觀塘Bar Pacific的38歲啤酒推銷員、第906宗個案，即尖沙咀酒吧All Night Long的56歲男職員，以及第926宗個案，即灣仔酒吧Dusk Till Dawn40歲職員的妻子，其丈夫已經出院。

衞署醫生仍留醫 其丈夫今出院

第131及133宗個案是兩父子，分別是37歲男子和16歲男嬰，均於今日出院。他們於2月底從英國返港，住在岳父母位於葵涌青山公路iPlace的寓所。第130宗個案，即第131宗個案的31歲妻子，早前已出院。

其他出院患者包括第377宗個案，即40歲Now新聞台剪接部員工；而第709宗個案，即確診衞生署女醫生的56歲丈夫亦在今日出院，女醫生仍然留醫。

醫管局表示，現時共有117名確診病人仍然留醫，其中一人情況危殆。危殆的患者是第595宗個案，即75歲老婦，在4月10日開始使用「人工肺」協助治療。六人情況嚴重，包括第338、 417、461、698、713及857宗個案，其餘110人情況穩定。