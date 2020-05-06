新冠肺炎．最新｜康文署多項設施重開　放寛婚禮出席人數至50人

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日漸緩和，確診及疑似個案維持於1,141宗，連續16日無本地感染個案。 政府昨日宣布放寬限聚令，餐飲業放寬至最多8人同桌用膳；健身室、美容院、酒吧、戲院等可恢復營業；而「限聚令」將由原本最多4人聚集，放寬至最多8人，以上措施於5月8日凌晨零時生效。 學校亦將於5月27日分階段復課，中三至中五為率先復課。此外，政府並將會向全民派發可重用的「CU Mask」（銅芯抗疫口罩）。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

+ 5 + 4 + 3

【00:00】政府公布更多放寬限聚令的細節，由5月8日凌晨起生效，直至5月21日。

其中，就餐飲業務及表列處所：



（1）在任何餐飲處所內可同坐一桌的人數由四增加至八。早前公布的其他規定（見附件一）將繼續生效，包括桌子之間最少有1.5米距離和除飲食時外須佩戴口罩等。任何處所内的卡拉OK活動繼續暫停。



（2）就純粹（或主要）用作售賣或供應令人醺醉的酒類（《應課稅品條例》（第109章）第53（1）條所界定者），符合下列條件的餐飲處所（或其範圍）（即酒吧或酒館）容許恢復營運 –

（i）在任何時間，顧客人數就處所及（或其範圍）而言，均不得超過該處所及該處所範圍的通常座位數目的50%；

（ii）不論營業時間如何，在其內均不得有多於4人同坐一桌；及

（iii）在其內不得進行現場表演及跳舞。



（3）容許以下符合條件的表列處所恢復營運–

（i）遊戲機中心；

（ii）健身中心；

（iii）遊樂場所；

（iv）公眾娛樂場所；

（v）美容院；

（vi）按摩院；及

（vii）麻將天九耍樂處所；及



符合條件的會址可繼續營業。



（4）要求以下表列處所必須在14日内繼續關閉–

（i）浴室；

（ii）派對房間；

（iii）夜店或夜總會；及

（iv）卡拉OK場所。



就羣組聚集



（5）放寬在公眾場所進行羣組聚集的人數限制由四至八。



（6）擴闊現行豁免羣組聚集的範圍（見附件二）：（i）涵蓋司法機構的不同職能；（ii）婚禮的人數限制由20增加至50（婚禮上不可供應食物或飲品）；及（iii）涵蓋按照任何條例或規管該公司的運作或事務的其他規管性質文書舉行的上市公司的股東會議。會議上不可供應食物或飲品，而每個房間或區隔範圍容納不多於50人。



（7）為了使第599F章及第599G章互相配合，根據第599F章第8條發出的指示可以營業的表列處所舉行的羣組聚集，不受第599G章的羣組聚集人數限制（不多於八人）所限。

▼政府派口罩安排▼

+ 3 + 2

昨日總覽：