新冠肺炎．5.6｜連續17天無本地個案　科學委員會：有抗體可出院

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日漸緩和，確診及疑似個案維持於1,141宗，連續17日無本地感染個案。 政府昨日宣布放寬限聚令，餐飲業放寬至最多8人同桌用膳；健身室、美容院、酒吧、戲院等可恢復營業；而「限聚令」將由原本最多4人聚集，放寬至最多8人，以上措施於5月8日凌晨零時生效。 學校亦將於5月27日分階段復課，中三至中五為率先復課。此外，政府並將會向全民派發可重用的「CU Mask」（銅芯抗疫口罩）。 而衞生防護中心轄下的科學委員會亦決定，對病毒抗體測試的結果呈陽性患者，可以停止隔離出院。

【20:30】漁護署宣布，為盡量減少公眾社交接觸，郊野公園的所有燒烤地點及露營地點將繼續關閉，直至5月20日。現時漁護署轄下共有163個燒烤地點及41個露營地點，均已於3月28日下午6時起全部關閉至5月7日。為盡量減少公眾社交接觸，漁護署決定延長關閉上述設施至5月20日。

該等地點的詳細資料可參閱漁護署網站（www.afcd.gov.hk）。設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行燒烤或露營活動，亦不得進入郊野公園燒烤地點及露營地點。該署會加派人員在相關地點巡邏，如發現有人違規，會採取適當跟進行動。

【20:00】衞生署衞生防護中心轄下的新發現及動物傳染病科學委員會（科學委員會），今日（五月六日）召開會議，科學委員會檢視最新數據，根據目前已發布的相關研究，一般顯示患者呼吸道樣本的病毒量在發病早期已達至頂峰，在發病首星期的水平會較高，其後隨時間遞減。而已知的科學實證亦顯示，部分病人可能會出現持續排放病毒核糖核酸的情況。然而，即使持續出現陽性反轉錄聚合酶連鎖反應，病人發病10日後已不能在病毒培養中檢測到仍存活的病毒。

科學委員會認為，確診病人如符合以下情況，可終止隔離：



（i）自發病後（或就一直沒有出現病徵病人，由採集其首個陽性化驗樣本起計）已逾10天；及

（ii）病人的臨床狀況好轉及退燒；及

（iii）符合以下其中一種情況：

＊以同類臨床樣本（如呼吸道或糞便樣本）在相隔二十四小時進行兩次嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2的反轉錄聚合酶連鎖反應測試，結果均呈陰性。而曾對糞便樣本測試結果呈陽性的病人，則需在相隔二十四小時進行的兩次糞便樣本測試結果均呈陰性後方可終止隔離；或

＊對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2抗體測試的結果呈陽性。

已康復並且出院的病人，雖然部分可能會出現持續排放病毒核糖核酸的情況，科學委員會認同目前未有證據顯示有關情況具傳染性。

【16:00】衞生防護中心公布，本港截至下午4時未有新增確診個案，亦代表本港已連續17天沒有本地感染個案。

【08:00】截至周三（6日）上午8時，全國確診病例84405宗，累計死亡人數4643人，疑似病例2宗，治癒病例79157宗，累計境外輸入1676宗；在重災區湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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【00:00】政府公布更多放寬限聚令的細節，由5月8日凌晨起生效，直至5月21日。

其中，就餐飲業務及表列處所：



（1）在任何餐飲處所內可同坐一桌的人數由四增加至八。早前公布的其他規定（見附件一）將繼續生效，包括桌子之間最少有1.5米距離和除飲食時外須佩戴口罩等。任何處所内的卡拉OK活動繼續暫停。



（2）就純粹（或主要）用作售賣或供應令人醺醉的酒類（《應課稅品條例》（第109章）第53（1）條所界定者），符合下列條件的餐飲處所（或其範圍）（即酒吧或酒館）容許恢復營運 –

（i）在任何時間，顧客人數就處所及（或其範圍）而言，均不得超過該處所及該處所範圍的通常座位數目的50%；

（ii）不論營業時間如何，在其內均不得有多於4人同坐一桌；及

（iii）在其內不得進行現場表演及跳舞。



（3）容許以下符合條件的表列處所恢復營運–

（i）遊戲機中心；

（ii）健身中心；

（iii）遊樂場所；

（iv）公眾娛樂場所；

（v）美容院；

（vi）按摩院；及

（vii）麻將天九耍樂處所；及



符合條件的會址可繼續營業。



（4）要求以下表列處所必須在14日内繼續關閉–

（i）浴室；

（ii）派對房間；

（iii）夜店或夜總會；及

（iv）卡拉OK場所。



就羣組聚集



（5）放寬在公眾場所進行羣組聚集的人數限制由四至八。



（6）擴闊現行豁免羣組聚集的範圍（見附件二）：（i）涵蓋司法機構的不同職能；（ii）婚禮的人數限制由20增加至50（婚禮上不可供應食物或飲品）；及（iii）涵蓋按照任何條例或規管該公司的運作或事務的其他規管性質文書舉行的上市公司的股東會議。會議上不可供應食物或飲品，而每個房間或區隔範圍容納不多於50人。



（7）為了使第599F章及第599G章互相配合，根據第599F章第8條發出的指示可以營業的表列處所舉行的羣組聚集，不受第599G章的羣組聚集人數限制（不多於八人）所限。

▼政府派口罩安排▼

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昨日總覽：