可重用銅芯抗疫CU Mask｜網上登記教學攻略　五大填表注意事項

政府昨日（5日）公布全民派銅芯抗疫口罩（CU Mask），並由今日（6日）早上7時起，市民可登入qmask.gov.hk登記，成功登記的市民預料可於兩周內，收到由香港郵政以掛號形式送上口罩到登記的住址。至於未能在網上登記的市民，則可以網上登記時間結束後，親自以身份證到郵局領取口罩。 記者今早7時進入網站，開放約兩分鐘便已有逾5萬人領籌，需「排隊」進入網站，並進行登記實測。不過，填寫申請時設有時間限制，提交登記後亦不能更改資料，換言之若填寫了錯誤的地址，有機會收不到口罩。《香港01》整理五大要點，讓你一文看清注意事項。

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1. 事先準備好所有登記人資料​



市民可在登記前預備所需資料，包括所有登記人的身份證號碼、出生日期及本地流動電話號碼，以及一個本地收件地址。請注意，主要申請人必需年滿18歲以上，具備手提電話號碼和地址；其他申請人若沒有手提電話，可填主申請人手提電話號碼代替。

2. 每次最多6人申請

登記者最多可為5名合資格親友登記，填寫表格的人為「主要登記人」。政府會在核對資料後，一次過將同一份登記上的口罩速遞到「主要登記人」填報的地址。



值得注意的是，若「主要登記人」提供的身份證資料錯誤，則整份登記，包括其他額外登記人將不獲處理，需重新登記。若只是部分額外登記人提供的身份證資料錯誤，則只有不成功的相關者被剔除，他需重新在網上登記，在同一份登記上的其他成功登記人將不受影響。

3. 多個步驟設有時間限制 中途關閉網頁須重新排隊



記者發現，登記過程中，多個步驟設有時間限制。如在輪到你進入網站時，市民需於10分鐘內進入登記，而進入填寫申請表格的畫面後，限時30分鐘要填好，逾時會自動登出，網站亦不會儲存已輸入的資料。不過，由於登記系統開放至6月6日，若輪候人數太多，市民可在期限內其他時間再次輪候。

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4. 提交登記不能更改資料 錯誤資料無法取得口罩



不少人或關注，若資料有誤可否更改？政府在官網中解釋，登記一經提交，所有資料不能更改或取消登記，錯誤輸入資料會令有關登記者無法取得口罩。



另外，若登記成功，主要登記人會數天內收到短訊；若登記不成功或部分成功，如不合資格、身份證資料錯誤及重複登記等，主要登記人及不成功的相關額外登記人均會收到短訊。若收到短訊通知登記不成功，市民則可重新於網上登記，這個情況下不當作重複登記。



記者致電至熱線查詢，針對住址錯誤問題，職員解釋若是「填漏咗住咩大廈、單位」，屬登記不成功，登記人會收到短訊，可以重新登記，然而，若填寫了一個確實存在的地址，郵政將按地址派件，不能更改。

▼銅芯抗疫CU Mask簡介▼

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5. 紀錄下登記編號查看進度



登記者填好所有畫面後，最後畫面會出現登記編號。而發送給主要登記人有關登記結果及派遞通知的手機短訊亦會載有登記編號，由於資訊保安問題，政府不會另外補發登記編號，登記者應儲存或列印編號，以方便日後查詢進度。

▼政府派口罩安排▼