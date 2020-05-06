【CU Mask】中午逾100萬人登記　薛永恒：可選日後領取加派濾芯

政府昨日（5日）宣布全民派「銅芯抗疫口罩」（Cu Mask），並於今早（6日）接受網上登記（qmask.gov.hk），為期1個月至6月6日截止，每名市民可替五位親友代為登記。 創新及科技局局長薛永恒今早接受港台節目訪問表示，口罩濾芯可重用60次，惟相信未來一段時間，市民仍需戴口罩，故政府初部考慮再度供應一個濾芯予市民。故他指，當市民在網站登記口罩期間，系統會詢問登記人是否同意以登記的資料再接收防疫物品，倘按同意，稍後政府再決定派發濾芯，市民則不需再登記資料。 截止今日中午，銅芯抗疫口罩網上登記人數已超過100萬。

▼CU Mask網上申請攻略▼

+ 5 + 4 + 3

「銅芯抗疫口罩」今早7時起可在網上登記領取口罩。薜永恒指，今早登記口罩「順暢」，至今已錄得超過17萬登記，當中涵蓋50萬名市民。對於計劃受到市民歡迎，薜感到「好開心」，因是本地研發、本地應用的好例子。



薛永恒續指，整個登記流程簡便，市民只需填寫其個人資料以及身份證號碼，數分鐘便能完成登記程序。同時，他稱預料計劃會受歡迎，故特地使用政府私人雲端，故系統營運能力至今亦能應付。

銅芯抗疫口罩（CU Mask）可清洗重用60次。（高仲明攝）

至於完成登記後，薛永恒表示市民會獲發電話訊息，提示已完成登記。其後，當局便會安排包裝口罩及運送至香港郵政，當香港郵政派遞口罩前，亦會再發通知予市民將在2至3日內收到口罩，故整個流程大約需時2星期。他續指，政府首次主動派發包裹予市民抗疫亦是「戰戰兢兢」，料香港郵政亦須增加人手、加班。



薛又提醒，收到口罩後濾芯可重用60次，但切勿大力沖洗口罩及濾芯，因會破壞其物質，故只需用番梘水沖洗，並將其晾乾便可，一般晚上清洗、翌日早上便能重用。

對於濾芯只能重用60次，薜永恒透露政府計劃向市民再提供多一個濾芯，故稱口罩登記網站，當中會問及登記人是否同意，日後以同樣資料接收防疫物品，倘按同意，屆時再派發濾芯便不需重覆登記。但若果未有揀選該項目，亦可再次登記領取濾芯。

▼政府派口罩安排▼

+ 3 + 2

被問及派錢安排能否如派口罩一樣盡快收到，薛永恒則指派錢程序複雜「係兩個唔同層次」，因箇中要確認登記人是否香港永久性居民、亦涉及其銀行資料等手續。