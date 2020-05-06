CU Mask｜何栢良：四類人應避戴可重用口罩　包括有發燒病徵患者

政府宣布全民派「銅芯抗疫口罩」（Cu Mask），港大感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目表示，有四類人士應避免戴可重用口罩，分別是到醫院、老人院、嬰兒院等高危地方人士、有出現發燒、呼吸道感染病徵的病人、接受家居檢疫人士及新型肺炎確診者或懷疑個案。他解釋，在重用清洗時，或會有傳播風險，故使用即棄口罩安全系數更高。

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何栢良表示，可重用口罩用6層布料，由於可以防水及防菌，與內衣褲布料差不多，笑言「觀感好似唔太好，但數據（口罩測試）真係唔錯」，又認為顏色有改善空間，令口罩在觀感上較佳。他指，口罩經過多方實驗室測試，達到ASTM Level1的水平，但由於有多層布料，若長時間佩戴，加上有濕氣，呼吸阻力會比外科口罩高少少。

何栢良表示，若長時間佩戴可重用口罩，呼吸阻力會比外科口罩稍高。（資料圖片）

談及放寬多項限制，他形容為如同「壓力測試」，需持續觀望社區有沒有新增個案。他認為，直至本月17日仍是持續零確診，便已達到28日的要求，多項措施可完全取消，惟全民必須仍戴口罩，政府亦須與11種高危場所商討營運安排。

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