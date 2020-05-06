CU Mask｜布口罩用家讚環保不侷促　K Kwong醒你三招保抗疫功能

行政長官林鄭月娥宣布，政府會向市民派發可重用布口罩CU Mask。惟早於年初疫情大爆發，因為外科口罩供不應求，有部分市民已改為選用布口罩解決燃眉之急，坊間亦陸續出現不少款式布口罩，務求提升布口罩的防疫效果。到底布口罩有甚麼優點又要如何使用才能發揮其功能，立即睇片了解更多！

林小姐（右）因為不想四處撲購買布口罩，轉用布口罩。黃小姐（左）指布口罩較環保。（洪業銘攝）

林小姐正正是因為口罩缺貨而轉用布口罩，「戴上去覺得比普通口罩透氣，吸氣比較暢順。」她聲稱選用的布口罩媲美N95，清洗口罩外套時要拿走濾芯，基本上第二天就會乾透。

使用了布口罩一段時間的黃小姐表示，有別於外科口罩用完即棄，她認為能重複使用的布口罩比較環保。她會視乎當日外出時間長短選擇使用的口罩，若用布口罩，甫回家便會消毒清洗口罩。

鄺士山建議市民夏天用布口罩外出時，多帶一個備用，並必須定期更換瀘芯，亦要注意洗滌消毒處理。（資料圖片）

不過夏天天氣炎熱，就算布口罩可重用，也需要經常更換。香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）指出，用棉麻製造的口罩較用防水材料的安全，「防水口罩理論上是好，但會很侷促，夏天就不行了。」就算布口罩濕透亦不影響效能，他建議市民在夏天都要帶兩個布口罩替換，若使用濾芯，須適時更換濾芯。「因為布口罩的過濾效能靠濾芯，你用紙巾做濾芯，那就換掉濾芯。」

布口罩的優點是可重用，但清洗不當會帶有衞生疑慮。鄺士山建議，可用洗衣粉或肥皂水手洗，再曬太陽晾乾，但切記不可用消毒藥水洗刷。