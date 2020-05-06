警方去年下半年向資訊界提3995次移除資料要求　較上半年增21倍

創新及科技局今（6日）書面答覆立法會議員莫乃光，政府於去年向資訊通訊科技公司，共提出5,517次披露資料要求，及4,420次移除資料要求。提出要求最多次數的部門為警務處，佔整體約96%。 按1月至6月及7月至12月統計，警方分別提出2,181次及3,144次要求披露資料，增加44%；要求移除資料方面，警方上半年提出180次，下半年提出3995次，增加21倍，原因為涉及及科技罪案或使用互聯網的罪案。惟就當中有多少要求是根據法庭命令而提出，當局沒有備存有關統計。

政府於去年向資訊通訊科技公司，共提出5,517次披露資料要求，及4,420次移除資料要求。提出要求最多次數的部門為警務處，佔整體約96%。（資料圖片）

政府去年向資訊及通訊科技公司，如互聯網服務供應商、器材生產商、社交媒體及搜尋器，分別提出5,517次披露和4,420次移除資料要求。

以部門計，由警務處提出的次數，分別有5,325次及4,175次，合共佔整體約96%。按上半年及下半年統計，警方提出披露和移除資料要求，均有明顯升幅，原因均指主要涉及科技罪案或使用互聯網的罪案。

警方上半年提出2,181次要求披露資料，下半年次數增至3,144次，增加約44%，涉用戶資料，另外於上半年要求移除資料180次，下半年增至3995次，增加約21倍，涉移除影片、文字及圖像等。就當中有多少要求是根據法庭命令而提出，沒有備存有關統計。

其次最多要求網絡供應商披露及移除資料的政府部門為海關，去年共提出176次要求披露資料，涉用戶資料或 IP地址，原因指偵查罪案及拘捕起訴罪犯，當中76宗有法庭命令。85%獲受理，不獲受理原因包括個案的註冊用戶或網際網絡協定地址，並不在香港，供應商不能提供資，及部分個案涉及的資料不存在。另外提出184次要求移除資料，以遏止侵權罪行，全根據法庭命令。