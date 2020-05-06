CU Mask/CuMask｜三款可重用口罩比拼　政府、鍾國斌、星之子優劣

新冠肺炎疫情持續，政府今日（6日）開始接受「銅芯抗疫」口罩（CU Mask）的免費領取登記，市民最快兩星期可以收到。「銅芯抗疫」口罩是由香港紡織及成衣研發中心研發，由理工大學承辦，採用的是氧化銅及微銅抑制細菌，可以用水清洗60次重用，市面上亦有一款同用利用理大技術生產的可水洗60次布口罩，由自由黨黨魁、紡織及製衣界鍾國斌推出，雖然他曾透露口罩每個售價100元，但暫時不設零售。另外「星之子」陳易希則利用光觸媒，研發出可重用50 次的布口罩。

政府推出可重用的「銅芯抗疫」口罩，口罩共有六層，包括最外層是針織布，有氧化銅及棉混合，可以阻止飛沫，以及中間的是微銅的不織布與過濾層，可隔細菌及阻止飛沫。香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文聲稱，氧化銅與微銅可以抑制細菌滋生，所以市民只要用肥皂冷水清洗即可。不過，政府提供的口罩只有一種顏色，部分市民可能不太喜歡。創新及科技局局長薛永恒透露，口罩每個成本約40元，產地是本港及東南亞。

自由黨黨魁、立法會紡織及製衣界議員鍾國斌早前以防菌新材料製造可重用口罩，每個口罩可用約60次，並已獲國際檢測認證報告。（資料圖片 /高仲明攝）

鍾國斌口罩暫接團體單 每個售價100元

重用的布口罩，市面其實至少兩款相似的供應，包括鍾國斌利用理大技術生產防菌物料，口罩認證報告3月4日已經出爐。報告顯示，布口罩在未洗用前，以及清洗60次後，仍然能夠隔絕99.9%金黃葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌與大腸桿菌。但口罩與政府的口罩相似，只能夠用肥皂冷水清洗，不建議機洗。

鍾國斌曾透露口罩由本港的車衣女工親手所造，每月的生產量為最多300萬個，售價約為100元，並提供不同顏色，如白色、藍色、橙色、粉紅色等，但現時只接受團體的訂購；由口罩在2月生產至今，已經將口罩送贈給11個機構。

光觸媒可機洗布口罩 推出3小時即售罄

至於由「星之子」陳易希等人研發的100nm 口罩，口罩最外層有台灣產的醫療級光觸媒塗層，當紫外光照射下便產生殺菌功能，而中層則有可更換的熔噴無紡布濾芯，能夠過濾99.6% 0.3微米以上的粒子，但濾芯則最多只能夠使用5日。口罩拆去濾芯後，能夠用手或洗衣機的「手洗模式」作50次清洗，但同樣只能用肥皂冷水清洗，不可加入漂白水或柔順劑。

100nm 口罩連同紫外光消毒袋、10塊濾芯的套裝售價為180元，口罩提供7種顏色，包括黑、灰、藍、粉紅色、紫色等。不過口罩在4月25日推出後，一萬套在3小時內已經售罄，第二批要在本月的中下旬才到貨。

K Kwong提倡自己製布口罩加濾芯防疫

以上兩款布口罩都買不到，怎樣辦？化學博士鄺士山（Dr. K Kwong）則提倡市民自製布口罩防疫，在緊急情況如無有口罩時，在布口罩內加袋裝紙巾、廚房紙等應急。而他亦與本地廠商推出可隔約90%的0.3微米的微細粒子的濾芯Nanofiber，售價為70元30張。