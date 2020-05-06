新冠肺炎｜食物銀行今年首兩月收逾二千宗申請　較去年同期多38%

現時8 間非政府機構獲社會福利署資助營辦「食物銀行」，向低收入人士提供短期基本膳食，每次一般不超過8個星期。據統計，今年1月及2月，共有2,059宗個案申請食物援助，共涉5,916人，餐次達41.7萬次，申請個案較去年同期增加38%。 另外，有參與食物回收計劃的機構社工表示，受疫情影響，近月接獲的查詢數字翻倍，主要為失業街坊，「一日都有幾個街坊想申請，有啲可能以前已經攞過食物銀行，但過咗八個禮拜無得再攞，呢排失業又再有需要」。

政府自2009年起撥款推行短期食物援助計劃。（資料圖片）

勞工及福利局今日（6日）答覆民主黨胡志偉表示，政府在本年度預算中，建議將短期食物援助服務計劃的承擔額，增加8,500萬元，以應付上升的服務需求。據

統計，去年全年申請個案數目共有13,142宗，有逾3.8萬人次受惠。

今年1月及2月，該計劃共接獲2,059宗申請，共涉5,916人，餐次達41.7萬次，申請個案較去年同期的1,488宗個案增加38%。

今年1月及2月，該計劃共接獲2,059宗申請，共涉5,916人，餐次達41.7萬次，申請個案較去年同期的1,488宗個案增加38%。（立法會文件截圖）

食物回收計劃接獲查詢翻倍 主要為失業街坊

民社服務中心幹事社工趙子傑表示，中心並非社署資助的食物銀行，主要做食物回收，收集包括蔬菜、麵包、乾糧、罐頭等食物，再轉贈予有需要基層市民，「有時都會接一啲社署轉介過嚟個案」。

他指，受疫情影響，近月接獲的查詢數字起碼翻兩、三倍，「一日都有幾個街坊想申請，有啲可能以前已經攞過食物銀行，但過咗八個禮拜無得再攞，呢排失業又再有需要」，當中以深水埗區最多人查詢。

然而，機構近月收到的食物大跌三成，他直言：「（食物）供應好緊絀」，加上為避免人群聚集，不再有大量義工幫忙分發食物，工作現主要由職員負責，人手變相亦相當緊張。

他指，中心資源有限，無奈道：「的確負荷唔到咁多」，惟感激2月至3月疫情最嚴峻期間，公不少市民主動捐贈油、米等食材。

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