麥包投資遇騙被追數　失工作機會向滋擾者索償　庭上大爆：我狂燥

藝人麥長青（麥包）的妻子數年前疑墮入投資騙局，炒賣iPhone6但最終損手，只取回約100萬元。同時，麥包和妻子之後收到滋擾電話，他在無綫拍《愛回家》時，更獲告知有人到無綫向他追債。麥包指滋擾事件令他失去工作機會，循民事途徑向滋擾他的人追討損失，據悉涉款逾千萬元。而案件今(6日)在高等法院開審，麥包庭上指無綫就追債事件，驚動公司高層樂易玲。惟辯方指，樂未有為麥包作供，麥指曾向對方查問會否作證，樂回應：「唔好搵啲咁既野玩嘛。麥作供時多次情緒激動，法官曾要求他冷靜，麥回應：「我狂燥呀，對唔住。」

有「麥包」之稱的藝人麥長青，聲稱因被追數人滋擾而失工作機會。(朱棨新攝)

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妻曾收百多萬元支票

原告人為麥長青，兩名被告為黃美芳及其公司天時達（香港）有限公司。

麥入稟狀時透露，他與妻子林孜於2014在吳志豪遊說下，投資炒賣iPhone獲利。林同年11月再投資，和朋友籌得合共逾400萬後交吳再投資。吳之後把一張100多萬元的支票給予麥妻，聲稱是炒賣的部份利潤。該支票付款人為次被告，並有首被告的簽名，但未有寫上收款人。該筆款項最終存入麥包的戶口。

麥代言海味舖亦遭搗亂

惟麥妻於2015年收到自稱被告一方的電話，要求她還款100萬元。此外，於2016年，有人到無綫向麥包追債，和到麥代言的一間海味舖搗亂。

麥包一方指，他因追債和搗亂等事件，失去工作機會，而搗亂等人是被告指派，因此向被告追討損失，據悉追討「七位數」。被告卻反申索，要求追討涉案支票的款項。

被告黃美芳。（朱棨新攝）

收數人點名要見樂易玲

麥包庭上供稱，他於2016年1月20日在無綫拍攝劇集《愛回家》，休息期間收到經理人通知，有兩名大漢到無綫聲稱向麥包追債，亦點名要見無綫高層樂易玲，樂之後在電話查問麥是否真的欠債。麥的經理人於同月亦通知麥，有人到其代言的海味舖搗亂。

按樓還款給妻子的朋友

惟被告的女大律師盤問麥時質疑，樂和其經理人未沒有替他作供。麥承認並謂：「咁你咪知我幾無奈，你仲搞我？」他繼而解釋，曾查問兩人可否作證，經理人即時拒絕，樂則回應：「唔好搵啲咁既野玩嘛。」

麥又透露，他妻子的朋友亦投資了2百萬元，麥因此「按樓」借錢還予妻子的朋友。

案件編號：HCA 254/2016