CU MASK｜私隱署接逾30宗投訴查詢　重申收集資料限訂明目的

政府宣布將全民派口罩，周三（6日）起開始在網上登記，惟有市民擔憂政府收集個人資料後或用作派口罩以外的其他用途，有人呼籲他人避免填資料，應待6月6日之後自行到郵局取口罩。 香港個人資料私隱專員公署（私隱公署）表示，共接獲30多宗來自市民、網民、專業人士和傳媒對網上登記系統的查詢和投訴，公署稱按《個人資料(私隱)條例》，已收集的資料只限用作收集時已訂明的目的，保存期限亦不應過長，若要轉移資料，則限於已訂明或表明同意的人士或機構類別。

▼政府派口罩安排▼

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私隱公署透露，共接獲三十多宗來自市民、網民、專業人士和傳媒對是次政府派口罩網上登記系統的查詢和投訴，公署亦注意到其他人士、包括立法會議員在其社交平台表達的意見，以及創新及科技局發出新聞稿作解釋，公署引《個人資料(私隱)條例》的相關內容作回應。

公署表示，資料的收集和使用的目的必需是合理的，《私隱條例》規定，收集的資料須足夠但不超乎適度。而若涉及資料核對程序，如以電子方法比較不同目的而收集的個人資料，收集和使用資料當事人的電話號碼以發放核對結果通知短訊，是慣常做法，亦符合相關法例的要求;。

私隱公署：理解資料當事人望得悉詳情以釋疑

資料的用途方面，根據《私隱條例》，收集了的個人資料，只限使用於收集時訂明或表明同意的其他目的，保存期限也不應過長。如有需要轉移個人資料，也只限於訂明或表明同意的人士或機構類別。公署提到，資料當事人若希望能獲得更詳細和清晰的資料，以釋除不必要的疑慮，是可以理解。

私隱公署提醒，市民在提供個人資料前要提高警覺，留意政府官方公布有關登記程序的消息，以清楚了解正確的登記網址，慎防偽冒網頁，如市民欲委託他人代為登記，亦要額外謹慎，以免其個人資料被盜用。

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