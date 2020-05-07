新冠肺炎・5.7疫情｜增4個案全部由巴基斯坦回港　再有康復者復陽

新型冠狀病毒疫情持續，衞生防護中心今日公布，本港再增4宗確診案，累計1045宗個案，當中包括1宗疑似個案。所有新增的4宗個案，全部都是來自巴基斯坦，他們經多哈返港。醫管局亦公布一宗「復陽」個案，是第410宗個案患者，他前日因為腹瀉到瑪麗醫院接受檢查，驗出對病毒呈陽性，但指其傳染性並不高。

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【16:50】衞生署轄下的科學委員會昨日更新出院準則建議，劉家獻指歡迎委員會的決定，希望盡快配合。至於第410宗個案「復陽」，劉家獻指他CT值較高，代表病毒無傳染性，但仍會為他安排不同測試。

【16:40】張竹君指，新增確診個案，合共有13名密切接觸者，初步檢測都是陰性。

至於放寬限聚令等社交距離措施，會否疫情有影響，張竹君指會監察是否出現本地個案，相信政府會因應情況更措施。

她又指，據知保安局已與印度當局安排包機，接載滯留當地港人回港，但未有詳情。但她強調所有經印度返港的人都會送至檢疫中心隔離。

【16:36】劉家獻指，過去24小時再多12位病人出院，暫時只得一名病人危殆。

他又指，第410宗個案病人再度入院，因為患者於5月5日中午時因為肚痛腹瀉到醫院，經深喉唾液檢測後，確認對病毒呈陽性，而且病毒數量頗大。他現時穩定。劉家獻又指，該病人4月16日經兩次檢測呈陰性後才出院。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生，出席記者會交代最新疫情。

張竹君表示，今日新増4宗新增確診個案。其中第1042宗個案，是一名11歲男子，2月中與家人到巴基斯坦探親，5月6日乘搭QR818航班，經多哈返港。

而第1043宗個案，是一名29歲男子，3月初與家人返回巴基斯坦，他無病徵。第1044宗個案，是一名47歲男子，2月初返回巴基斯坦探親，然後自己返香港。

第1044宗個案是一名40歲男子，4月11日與家人到巴基斯坦，昨晚下機後送至駿洋邨檢疫。

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【14:10】消息指，今日新增五宗新型肺炎確診個案，衞生防護中心將在4點半疫情記者會交代詳情。

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+ 3 + 2

【08:00】截至周四（7日）上午8時，全國確診病例84407宗，累計死亡人數4643人，疑似病例5宗，治癒病例79214宗，累計境外輸入1678宗；在湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

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