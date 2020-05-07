CU Mask│生產商無招標惹質疑 研究中心總監：與政府共同決定

社會新聞
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政府免費派發「銅芯抗疫口罩」（CU Mask），但一直沒有透露生產商，直至政府發布特首林鄭月娥發布參觀照片，被傳媒發現生產為晶苑國際集團，被外界質疑沒有招標、涉利益輸送。創新科技局常任秘書長蔡淑嫻今早（7日）透露，口罩由晶苑國際生產，荃灣南豐紗廠借出地方擺放CU Mask的車間，土瓜灣聯業製衣負責較小規模的生產線，大埔工業邨的龍達製衣則負責消毒工作。大埔工業村龍達環保紗廠，有份為口罩提供臭氧消毒，記者中午到場時被趕走，之後受政府委託研發並統籌生產的「銅芯抗疫口罩」的香港紡織及成衣研發中心（HKRITA），突然安排參觀工廠。

受政府委託專責統籌生產CU Mask的香港紡織及成衣研發中心（HKRITA），其業務拓展總監陳慧欣被問到在沒有招標程序下如何決定生產商時，陳強調「呢個係共同政府得出嘅同共決定」。

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香港紡織及成衣研發中心業務拓展總監陳慧欣今日表示，政府今年2月提出由HKRITA統籌生產「銅芯口罩」時，雙方經過一輪磋商，決定由晶苑於越南生產，並在南豐紗廠及聯業製衣剪裁，及於龍達消毒，強調「呢個係共同得出嘅決定」，但當中牽涉的「友情價」則不能透露。

負責生產口罩的晶苑國際集團執行董事王志輝本身亦是HKRITA的董事，陳重申王雖是晶苑董事，但整個過程都有避席，沒有參與討論。

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▼銅芯抗疫CU Mask▼

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