新冠肺炎｜四人由巴基斯坦經多哈返港　將送醫院隔離治療

本港今日新宗四宗新型冠狀病毒確診個案，全為外地輸入個案。四人昨日由巴基斯坦乘坐航班QR818，途經多哈返港，返港時無病徵，將送到醫院隔離治療。而新增確診個案共有13位緊密接觸者，全部都是家屬，初步對病毒測試呈陰性，目前正在火炭駿洋邨接受檢疫。

本港今日新宗四宗新型冠狀病毒確診個案，全為外地輸入個案。（盧翊銘攝）

新增的四宗確診個案，全為男性，年齡介乎11歲至47歲，先後自二月初起到巴基斯坦探親，昨日乘坐航班QR818，途經多哈並於晚上抵港，到港時並無病徵，在亞洲國際博覽館提交深喉唾液樣本，並送到火炭駿洋邨隔離，今日檢測樣本呈陽性，將送到醫院隔離治療。

13人列密切接觸者

當中，1042個案為11歲男孩，是1044個案29歲男子的侄兒，兩人在當地見過面，但並非同住。1043個案47歲男子乘坐返港客機上，與一位表兄弟同行。四宗個案中，有三宗均與家人一同返巴基斯坦，目前共有13位確診者家人被列為密切接觸者，目前在駿洋邨檢疫隔離，病毒測試初步呈陽性。

四宗確診個的緊密接觸者，已送到駿洋邨接受檢疫。（資料圖片）

四間檢疫中心 使用率約兩成

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時共有750人分別乘政府包機，或自費坐飛機，從巴基斯坦返港，未來仍會陸續有人抵港，會再視乎確診個案數字，檢討是否屬高危情況。她指，目前政府正控制輸入個案，因為在機場會先做樣本檢測，並送到檢疫中心、酒店等檢疫，以縮短他們在社區的逗留時間，減低本地社區風險。

目前本港有四個檢疫中心，分別是柴灣鯉魚門公園度假村、饒宗頤文化館翠雅山房、火炭駿洋邨和元朗八鄉少年警訊永久活動中心，張指，四個中心提供約3000個單位，目前佔用500至600個，尚有空間容納更多人。至於滯留在印度的港人，張表示，保安局已與當地商討，安排包機接載返港，抵港後送到檢疫中心，但暫時未有更多詳細資料。

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