新冠肺炎．最新｜酒吧重開首日　直擊蘭桂坊Happy Friday人流

政府於早前宣布，放寬一系列社交距離相關限制措施，從今日（8日）凌晨零時起生效，例如群組聚集不多於8人，戲院、健身中心、美容院、酒吧、遊戲機中心等有條件重開。 衛生署昨日公布新增4宗來自巴基斯坦的確診個案，累計1,045宗，包括一宗疑似個案；而醫管局亦公布1宗「復陽」個案，但指其傳染性並不高。

【18:45】政府周二公布向全港市民免費派發銅芯口罩，不過，連日卻被傳媒揭發多個疑團，包括生產商晶苑國際集團，被外界質疑無招標和涉及利益輸送；當日政府宣稱口罩的專利設計，於2017年曾獲日內瓦國際發明展金牌，卻原來沒有使用專利及獎項的「弱磁場防污染」技術等。

創新及科技局常任秘書長蔡淑嫻聯、創新科技署署長潘婷婷、香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文和總監（業務拓展）陳慧欣，今日下午五時半於政府總部召開記者會交代詳情。

CU Mask｜無交代廠商、無使用獲獎專利 創科局辯指敏感不足

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【16:00】海洋公園自1月底，因為新型冠狀病毒肺炎疫情而關閉至今。無遊客，海洋公園要繼續飼養動物，職員還要同企鵝玩，防止牠們有抑鬱。

大熊貓盈盈四月曾兩次成功與樂樂自然交配，海洋公園料最快六月底可按盈盈的表徵，才能判斷牠有無喜。不過盈盈已經「放產假」，公園重開亦不會見遊客。

海洋公園無遊客 職員陪企鵝玩防抑鬱 盈盈成功交配未知有無喜

【16:05】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心沒有錄得新增確診個案，本港個案累計仍為1,045宗（包括1,044宗確診個案和一宗疑似個案）。

【15:35】卡拉OK、浴室、派對房間、夜店、夜總會仍要繼續關閉，暫至本月21日。食物及衞生局指，若需要繼續關閉的處所有多於一種持牌業務，仍然可以經營其他持牌但無須關閉的業務。局方解釋，若處所同時經營卡拉OK及餐飲業務，可於只提供餐飲，而不設卡拉OK服務下繼續經營。

【14:40】本港新冠肺炎疫情放緩，政府今日（8日）放寬限聚令及關門令，容許食肆每枱客人上限四變八。有酒樓表示，在過去三個多月疫情期間生意下跌七成五，每月損失達800萬元；在新措施下母親節的訂枱一日內已急增七倍，今早茶市亦爆滿，「呢十幾日本地零確診，多咗人出返嚟消費。」

限聚令放寬｜酒樓茶市爆滿 重開雀局 母親節訂枱升七倍

【14:10】據了解，今日回復「零確診」，未有新增確診個案，衞生署無記者會。

新冠肺炎｜食衞局：持餐飲牌照卡拉OK 只提供飲食可續經營

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【13:45】海洋公園及迪士尼樂園早於‪1月26日暫時關閉，至今已三個多月。隨着本港持續多日沒有本地感染個案，海洋公園正研究重開安排，‬海洋公園行政總裁李繩宗表示，‪期望政府在限制人流聚集措施有所緩和、其他限制有所減卻，並得到專家意見許可等情況下，多方配合下的兩星期內可以重開。重開初期只招待一半人數，要先網上預約。

他又透露，樂園關閉至今超過100日，損失100萬人次客流量，收入大受影響，擔心現時資金流不能捱到9月，但會積極面對生關問題，期望在政府及多方面配合下，盡快重開公園。‬

新冠肺炎｜海洋公園失百萬客 資金捱不到9月 未有重開時間表

【09:20】新型冠狀病毒肺炎疫情近日緩和，政府早前宣布今日（8日）凌晨起，放寬限聚令及容許部份停業的處所重開，包括酒吧。蘭桂坊協會總監張素媚今早接受港台節目訪問表示，酒吧今日雖可重開，惟須遵守不同規例，涉及每桌最多限4人、桌與桌距離須保持1.5米等。

張素媚續指，限制條件下「飲完一啖戴返口罩，執行上有一定困難」。故她表示，酒吧會在門口當眼處張貼中英文政府規例，要求顧客不是進食、飲酒的時間須佩戴口罩，如遇顧客除下口罩並傾談了一段時間，亦會提醒他們。

新冠肺炎｜酒吧重開 蘭桂坊協會：飲一啖酒戴口罩 執行上有困難

新冠肺炎｜七類處所今日起重開 桑拿及補習社促政府盡快批准營業

【10:30】俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士港澳線自上月6日零時起暫停營運，因應近日新冠肺炎疫情有所緩和，金巴今日（8日）起恢復有限度服務，每日將有6班車次來往香港及澳門口岸。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良今早接受港台節目訪問表示，預料今日乘搭金巴的人數會很少，冀兩地政府能盡快商討，率先放寬兩地的強制檢疫措施，使兩地能互通。同時建議，港澳可先建立「旅遊氣泡」以恢復跨境旅遊，令旅遊業務有所突破。

【新冠肺炎】金巴港澳線今復運 姚柏良：港澳可先互通作氣泡城市

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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【08:00】截至周五（8日）上午8時，全國確診病例84415宗，累計死亡人數4643人，疑似病例6宗，治癒病例79294宗，累計境外輸入1680宗；在湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

【01:00】近日新型冠狀病毒疫情緩和，政府亦於5月8日凌晨起，放寬限聚令及容許部份停業的處所重開，包括酒吧。

有酒吧踏入凌晨便立即重開，並於店內加設隔板等，但負責人坦言即使重開，由於仍有入座率限制等，故生意難回復昔日水平。現場所見，不少「酒友」都在店外等候酒吧重開一刻。

新冠肺炎│酒吧凌晨重開即有酒友光顧 店內添置多部清潔消毒設備

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政府早前宣布放寬限聚令的相關措施，從今日（8日）凌晨零時起生效，包括︰

餐飲業放寬至最多8人同桌用膳；酒吧限制只招待一半人數、每桌最多四人、桌與桌須保持1.5米距離；健身中心器材須距離1.5米，並定期清潔消毒；美容院不可進行任何霧化程序；浴室、卡拉OK、夜總會等場所等繼續停業。

▼CU Mask網上申請攻略▼

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▼政府派口罩安排▼