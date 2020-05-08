新冠肺炎．最新｜零確診「回歸」　限聚令鬆綁　多個場所重新營業

政府於早前宣布，放寬一系列社交距離相關限制措施，從今日（8日）凌晨零時起生效，例如群組聚集不多於8人，戲院、健身中心、美容院、酒吧、遊戲機中心等有條件重開。 衛生署昨日公布新增4宗來自巴基斯坦的確診個案，累計1,045宗，包括一宗疑似個案；而醫管局亦公布1宗「復陽」個案，但指其傳染性並不高。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼

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【14:10】據了解，今日回復「零確診」，未有新增確診個案，衞生署無記者會。

【08:00】截至周五（8日）上午8時，全國確診病例84415宗，累計死亡人數4643人，疑似病例6宗，治癒病例79294宗，累計境外輸入1680宗；在湖北，累計68128宗，死亡總數4512人。

政府早前宣布放寬限聚令的相關措施，從今日（8日）凌晨零時起生效，包括︰

餐飲業放寬至最多8人同桌用膳；酒吧限制只招待一半人數、每桌最多四人、桌與桌須保持1.5米距離；健身中心器材須距離1.5米，並定期清潔消毒；美容院不可進行任何霧化程序；浴室、卡拉OK、夜總會等場所等繼續停業。

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▼政府派口罩安排▼