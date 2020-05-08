【反修例】傳警嘉許多名受傷警員　包括8.25荃灣首次向天開槍警員

網上流傳多張警方內部嘉許名單截圖，當中提及警隊嘉許18名參與去年處理反修例示威時受傷的警員，其中包括於8月25日荃灣衝突中，曾向天開槍示警的警員，而該一發子彈亦是警方去年處理反修例活動時，首度使用實彈武器。 記者已向警察公共關係科求證，正待回覆。

周四（7日）晚網上流傳多張截圖，當中列明是一「人事通告」，只供警隊內部傳閱。該份人事通告是嘉奬名單，當中有18名警員受嘉許，包括一名去年荃葵青遊行後，曾使用真槍向天示警的一名警署警長。而通告未段簽發人相信是一名警務處高級行政主任，簽發日期為5月6日。而受嘉許警員分別參與去年7月14日、7月31日、8月25日、9月7日、9月21日、11月8日、12月31日、今年1月23日的衝突事件。

8.25荃灣開槍警 獲「指揮官嘉獎」

通告指，該名警長於當天執行「踏浪者」行動期間，於荃灣處理一宗「刑事毀壞」的案件時，數輛警車被「暴徒」包圍及用尖棍攻擊，指他為「拯救生命」使用配槍開了一槍，並於事件中與其他警員受不同程度傷害，指他當日表現出甚高領導才能、英勇等，故授予「指揮官嘉獎」。

翻查資料，當晚有一批黑衫人在曾發生藍衣人襲擊的二陂坊一帶，破壞麻雀館、酒吧等商舖，隨後警方衝鋒車到場並遭黑衣人追打警車與警員，當時警員拔出配槍，其中一名警員向天鳴槍，當時沒有射中任何人。