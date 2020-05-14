來港讀一年制碩士　遇示威疫情停課多月　內地生另一方式融入香港

近日新冠肺炎疫情緩和，大學本學期將於今個月陸續結束。內地研究生Kelvin去年九月來港修讀媒體傳播研究生課程，不足一年的留學歲月，就罕有遇上反修例風波和疫症大流行，返校上課的日子少過三個月，只能在家網上學習。Kelvin雖然感到無奈，但換個角度，形容經歷是「千年一遇」，與我城憂戚與共，見證港人對理想的追求、抗疫團結的精神，「都係特別嘅體驗。」

小島中路本多康莊，可哀的是有人仍是絕望。 《東方之珠》填詞鄭國江、主唱甄妮

在疫情下，大學改以網上教學，Kelvin返回校園上課的時間不足三個月。（黃寶瑩攝）

開學前爆反修例仍赴港 見證歷史

90後的Kelvin是廣東人，自小聽廣東歌、看TVB節目長大的他，一直仰慕香港文化，特別欣賞港人的自律性及公民意識。猶記得年少時首次來港，就對港人「左行右企」習慣印象深刻，「撞到你，又會同你講sorry，覺得呢啲係好文明表現。」

對香港情有獨鍾的他，在內地大學畢業後，兩年前報讀本港大學媒體傳播研究生課程，期盼一邊攻讀心儀課程，一邊體驗港人地道生活，豈料去年九月開學，卻正值爆發反修例風波。他說，未有想過退學，「一嚟都畀咗錢，十劃都去咗九劃，見步行步；同時（反修例事件）是香港歷史上好重要嘅一部份，咁都會想去了解一下。」

他期望日後有機會繼續留港發展。（黃寶瑩攝）

憂兩邊不是人

不過，中港之間的矛盾，Kelvin作為內地學生，在風波越演越烈下，也會憂心「兩邊不是人」，考量過人身安全，未有到衝突現場觀察，但會選擇收看直播，緊貼本港時事。本港街頭衝突示威由炎夏歷至寒冬，催淚煙與汽油彈不息，過後社區一片頹垣敗瓦。他坦言，「會唔開心，點解香港變成咁」，不禁時刻想起80年代甄妮主唱、鄭國江填詞的《東方之珠》一曲歌詞，「小島中路本多康莊，可哀的是有人仍是絕望。」

新年內地返港 居家隔離14日近斷糧

未及消化這宗社會大事，到一月迎來肆虐全球的新冠肺炎，全城一度陷入口罩荒。他慶幸在疫情擴大之前，早在外地覓得口罩，不過，消毒物資如火酒、酒精拭手液同樣供不應求，他需要在區內四處頻撲及格價，「經過藥房就會入去問下，見到貴又唔會捨得買。嗰時一枝火酒可以賣150蚊，好彩最後50蚊買到。」

異鄉人身處外地，最煎熬莫過於自我隔離的日子。他說，新年假後從內地返港，與室友一同居家隔離十四日。日復日在家無所事事，米糧逐漸減少，卻未能離家補及，只好三餐縮減至兩餐，在焦慮當中勉強捱過去，「如果真係落街，然後中招，咁咪成為眾矢之的，我唔想影響香港人。」

來港研究生課程不似預期，但經歷本地兩個史無前例的大事件，也算是另一種體驗。（黃寶瑩攝）

回望在港留學九個月，在校園上課的日子不足三個月，有三分二時間都在家網上學習，研究生課程不似預期，難免感到無奈，但他認為，凡事一體兩面，換個角度可以是特別的體驗，見證香港人抗疫團結的精神，人人自律戴口罩，保持個人清潔衛生；在社會事件期間，各人堅持追求心中理想。而停課日子，他亦會到社區探索，「去大館、舊建築、行下山，感受呢度文化」，「都係另一種體會，反而有機會融入、了解呢度生活。」

停課時去大館、舊建築、行下山，感受呢度文化，都係另一種體會，反而有機會融入、了解呢度生活。 Kelvin

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