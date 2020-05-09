新冠肺炎・最新｜今日零確診　已連續20日無本地個案

本港新冠肺炎疫情持續放緩，零確診周四（7日）斷纜後，昨日和今日均無新增個案；無本地感染個案自上月20日起，至今已連續20日，距離目標兩個潛伏期只28日，尚餘8日。 香港大學微生物學系講座教授袁國勇與其團隊最新一項研究顯示，以「雞尾酒療法」，可縮短病毒傳播期，更快紓緩病人症狀，住院時間亦減少了5.5日。

【13:50】消息指，今日無新增新型肺炎確診個案，連續20日零本地感染，衞生防護中心不舉行疫情記者會。

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【08:57】據悉，第756宗確診的33歲女子出院後「復陽」。她在4月25日已出院，惟因有咳嗽，昨晚（5月8日）再度到廣華醫院留院治療。她的鼻咽拭子樣子及痰液樣本均對新型冠狀病毒呈陽性，惟病毒數值(Ct Value)高於30。過往專家表示，如高於30，代表病毒數量少或非活躍病毒，一般不具傳染性。

據早前衞生署資料，第756宗女患者在Reenex尖沙咀iSquare分店從事美容工作，3月底曾為一名確診者進行面部美容療程。

【08:00】香港大學微生物學系講座教授袁國勇與其團隊最新一項研究顯示，本港目前為新型冠狀病毒肺炎患者使用的「雞尾酒療法」，即是將干擾素、蛋白酶抑制劑及利巴韋林三種抗病毒藥物混合使用，治療開始後平均7日內，患者的鼻咽拭子樣本已再無檢測出病毒，抑制病毒的效果較單獨用蛋白酶抑制劑患者的平均12日更快。

袁國勇指雞尾酒療法可縮短病毒傳播期，更快紓緩病人症狀，住院時間亦減少了5.5日。是次研究對象是輕度至中度症狀患者，團隊稱今次只屬第二期臨床試驗，仍需在第三期試驗了解雞尾酒療法對嚴重患者的效用，研究結果最新在著名醫學期刊《刺針》（Lancet）發表。

新冠肺炎｜港大袁國勇研究證病人用雞尾酒療法 早5.5日離院

港大醫學院微生物學系最新研究證明，雞尾酒療法可縮短新型肺炎治療期，病人平均早5.5日離院。（資料圖片）

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