新冠肺炎・最新｜今日零確診　連續20日無本地個案　1人出院復陽

本港新冠肺炎疫情持續放緩，零確診周四（7日）斷纜後，昨日和今日均無新增個案；無本地感染個案自上月20日起，至今已連續20日，距離目標兩個潛伏期只28日，尚餘8日。 香港大學微生物學系講座教授袁國勇與其團隊最新一項研究顯示，以「雞尾酒療法」，可縮短病毒傳播期，更快紓緩病人症狀，住院時間亦減少了5.5日。

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【18:55】醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時共有七名確診病人康復出院（個案編號︰355,563,645,667,995,1008,1009），至今共有967名確診及疑似病人康復出院。現時共有74名確診病人分別於13間醫院留醫，其中一人情況危殆 （個案編號：595）、四人情況嚴重（個案編號：338,461,713,857），其餘69人情況穩定。另外，廣華醫院昨日（8日）錄得一宗確診2019冠狀病毒病病人，出院後再次對病毒測試呈陽性反應個案（個案編號756）。



目前公立醫院負壓病床數目為1,231張，使用量為36%；負壓病房數目為666間，使用量為48%。

【16:37】中學文憑試今日舉行設計與應用科技及英語文學科考試，分別有約530及265名考生報考，合共設有10個禮堂試場及22個特別試場。考評局表示，截至今日下午3時，有1名考生向公開考試資訊中心報告因生病而不能出席今日的考試；沒有考生今日因發燒或出現急性呼吸道感染徵狀而不獲准進入試場；1名考生今日因身體不適而在考試期間離開試場。

【16:24】明日周日（10日）為母親節，不少人會購買鮮花與慶祝。於新冠肺炎疫情影響下，今日（9日）於太子花墟人流未有過往多。有花店稱今年街客量較去年同期跌一半，訂單亦由過往的過百張跌至單位數，只剩一兩單，即減少99%。

有花店因應疫情首次推出中型花束，又加強推廣手機應用程式，薄利多銷方式令網上訂單增加，網上訂單佔今年收入約8成。

母親節│節日前夕花墟人流減 花店訂單少99% 靠APP反彈增生意

【16:00】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心沒有錄得新增確診個案，本港個案累計仍為1,045宗（包括1,044宗確診個案和一宗疑似個案）。

【13:50】消息指，今日無新增新型肺炎確診個案，連續20日零本地感染，衞生防護中心不舉行疫情記者會。

【12:55】食物及衞生局昨天指，若處所同時經營卡拉OK及餐飲業務，可於只提供餐飲，而不設卡拉OK服務下繼續經營。Neway宣布，Neway及CEO全線分店重開，但只提供餐飲服務，暫停提供卡拉OK服務，直至另行通知。

而Red MR則指，昨晚已開放旺角及銅鑼灣分店，現時會提供餐飲服務，但會將咪高峰全部收起，食客用餐時，可以以音樂作為背景音樂，限期至本月21日。

【新冠肺炎】Neway、Red MR重開 只提供餐飲服務 暫停唱K

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【08:57】據悉，第756宗確診的33歲女子出院後「復陽」。她在4月25日已出院，惟因有咳嗽，昨晚（5月8日）再度到廣華醫院留院治療。她的鼻咽拭子樣子及痰液樣本均對新型冠狀病毒呈陽性，惟病毒數值(Ct Value)高於30。過往專家表示，如高於30，代表病毒數量少或非活躍病毒，一般不具傳染性。

據早前衞生署資料，第756宗女患者在Reenex尖沙咀iSquare分店從事美容工作，3月底曾為一名確診者進行面部美容療程。

【08:00】香港大學微生物學系講座教授袁國勇與其團隊最新一項研究顯示，本港目前為新型冠狀病毒肺炎患者使用的「雞尾酒療法」，即是將干擾素、蛋白酶抑制劑及利巴韋林三種抗病毒藥物混合使用，治療開始後平均7日內，患者的鼻咽拭子樣本已再無檢測出病毒，抑制病毒的效果較單獨用蛋白酶抑制劑患者的平均12日更快。

袁國勇指雞尾酒療法可縮短病毒傳播期，更快紓緩病人症狀，住院時間亦減少了5.5日。是次研究對象是輕度至中度症狀患者，團隊稱今次只屬第二期臨床試驗，仍需在第三期試驗了解雞尾酒療法對嚴重患者的效用，研究結果最新在著名醫學期刊《刺針》（Lancet）發表。

新冠肺炎｜港大袁國勇研究證病人用雞尾酒療法 早5.5日離院

港大醫學院微生物學系最新研究證明，雞尾酒療法可縮短新型肺炎治療期，病人平均早5.5日離院。（資料圖片）

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