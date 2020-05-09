新冠肺炎│海洋公園百億發展大計或遭減半　政府下周公布新方案

政府年初建議應海洋公園要求，撥款106.4億元資助公園新發展計劃。無綫新聞今日（9日）報道，受到疫情影響，政府重新審視公帑分配，申撥金額或會較原有計劃減半，料最快下周一（11日）公布新方案。商務及經濟發展局局長邱騰華接受無綫新聞訪問時，承認會有所調整。

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邱騰華：相信公眾不想見到海洋公園結業

政府早前向立法會申請撥款，擬向海洋公園資助106.4億，以支持全新定位策略發展計劃，同時協助海洋公園渡過即時財務困難。受到疫情影響，已停開超過三個月的海洋公園急需資金維持營運，據了解，關園導致財政情況比原先惡化，已不能捱到9月，消息指政府最快周一公布新方案。

邱騰華接受無綫新聞訪問時，承認會有所調整，形容「救亡計劃」未必能夠一步登天，海洋公園的新發展計劃，仍要受制於短期、中期內遊客數字不能回升到正常的情況，公園可反思如何利用這段時間重新定位。他指，相信公眾不想見到海洋公園結業，故希望能為公園「救亡」，「捱過這個冬天」，又指雖然疫情緩和，但不可以太依賴內地及海外旅客。

無綫新聞報道，政府擬削減給海洋公園資助的撥款，會向下調減一半。

海洋公園早於‪1月26日暫時關閉。（高仲明攝）

旅遊事務署：公園財政比今年1月更為嚴峻

旅遊事務署發言人表示，鑑於新冠肺炎疫情發展，海洋公園暫停開放後，儘管在過去兩個月採取了大幅度的節流措施，但鑑於固定成本高昂，園方的財政狀況相比於今年1月立法會經濟發展事務委員會討論相關項目時更為嚴峻，政府的財務支援更刻不容緩。

署方指，因應最新情況，政府已就有關財務建議作出調整，會盡快將支援海洋公園的撥款方案提交立法會財務委員會審批。

海洋公園行政總裁李繩宗表示，‪期望政府在限制人流聚集措施有所緩和，並得到專家意見許可等情況下，於兩星期內可以重開。（高仲明攝）

海洋公園：對未來方向保持開放態度

海洋公園回應稱，會以可持續營運為長遠目標，並就未來方向保持開放態度。發言人強調，這是土生土長的世界級主題公園，香港知名旅遊品牌，40多年來累積的保育和教育經驗更是香港寶貴的資產。

園方昨日公布籌備重開的安排，行政總裁李繩宗表示，公園關閉逾三個月期間，流失超過100萬客量，嚴重影響公園收入，加上防疫、維修及動物管理等開支，形容現有儲備或捱不過今年9月。