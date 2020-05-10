新冠肺炎．最新｜增三宗海外輸入個案　累計21日無本地感染

新冠肺炎疫情下迎來母親節，料在限聚令下，市民今日（10日）外出慶祝或受影響。 在疫情方面，本港昨日再度未有新增確診個案，自上月20日起，連續20日沒有本地感染個案，累計確診個案維持1,045宗。如今日維持沒有本地感染個案，本港離疫情受控尚需再多7日零確診。

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【16:35】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，今日增15位確診病人可康復出院，至今有981名確診及1名疑似病人出院。截至今日中午12時，有59名確診病人在13間醫院留醫。至於負壓病床方面，使用率35%。他又指，現時已有數名確診者按照新出院準則，獲批准出院。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增三宗輸入個案，其中兩人於5月9日乘QR818航班由巴基斯坦返港，兩人均無病徵，已入住檢疫中心。當中包括一名男士57歲，去年8月已返巴基斯坦探親，無接觸過已知的確診病人，本身有糖尿病，曾去過當地診所。

另外一名確診者是69歲女士，她今早乘CX252航班從英國返港，正等待測試結果。她有英國家人曾於3月27日確診，但無入院。

【16:42】被問及會否替安老院舍院友和職員檢測，張竹君稱，外地安老院舍爆發可引致嚴重傷亡，本地情況要再研究及考慮多方面因素，例如是替員工抑或院友驗，有病徵驗定無病徵驗等，現時未有實質細節

【16:41】劉家獻指，至今本港有11名病人復陽，即出院後再驗出有陽性，全部復陽病人都非常穩定，部份病人已出埋院，正積極跟進情況。

【16:39】張竹君稱，由於今日是母親節，不少人會外出用膳慶祝。她提醒市民，外出用膳者如果自覺不適有病徵最好不要外出用膳，並應盡快求醫。另外，用餐時應用公筷公匙，未進食前戴口罩以及注意個人衛生。

【14:00】消息指，兩宗新確診個案是巴基斯坦返港人士。

【13:28】據了解，今日新增兩宗新型肺炎確診個案，均屬海外輸入個案，連續第21日無本地感染個案，衞生防護中心料在疫情記者會交代詳情。

昨日總覽：新冠肺炎・4.9｜今日零確診 連續20日無本地個案 1人出院復陽

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