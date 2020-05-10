新冠肺炎．最新｜消息：增兩宗海外輸入個案　累計21日無本地感染

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新冠肺炎疫情下迎來母親節，料在限聚令下，市民今日（10日）外出慶祝或受影響。
在疫情方面，本港昨日再度未有新增確診個案，自上月20日起，連續20日沒有本地感染個案，累計確診個案維持1,045宗。如今日維持沒有本地感染個案，本港離疫情受控尚需再多7日零確診。
↓↓母親節前夕（5月9日)市民到花墟買花情況↓↓
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【14:00】消息指，兩宗新確診個案是巴基斯坦返港人士。
【13:28】據了解，今日新增兩宗新型肺炎確診個案，均屬海外輸入個案，連續第21日無本地感染個案，衞生防護中心料在疫情記者會交代詳情。
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