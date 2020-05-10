新冠肺炎．最新｜至少多一宗英國輸入個案　累計21日無本地感染

新冠肺炎疫情下迎來母親節，料在限聚令下，市民今日（10日）外出慶祝或受影響。 在疫情方面，本港昨日再度未有新增確診個案，自上月20日起，連續20日沒有本地感染個案，累計確診個案維持1,045宗。如今日維持沒有本地感染個案，本港離疫情受控尚需再多7日零確診。

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【19:27】消息指，下午再增至少一宗海外輸入新型肺炎確診個案，患者從英國返港。連同較早前公布的三宗輸入個案計算，合共有四宗。

【16:56】劉家獻稱，900多名病人中有300多人已覆診，5月內會有630個病人再覆診，而大部份病人都會安排覆診。覆診時會了解病人康復進展、肺功能、身體狀況、臨床表現等，再決定下一步做甚麼檢查，例如抽血、照肺片、做電腦掃描等。他指，有部份醫院會為病人做肺功能測試，若行幾步已易氣喘醫院會安排測試，病人需見醫生做完檢查才做測試。

他補充，根據專家反映，覆診病人絕大部份肺功能不受影響，有少量病人會肺功能比以前差，暫家無整體覆診後的數字，並會統計情況。

【16:53】被問及何時放寬限聚令，張竹君稱雖然本地個案逐步減少，但外地疫情持續香港不能獨善其身，無視外地情況，所以會參考世衛六個關鍵標準。她又指，擔心疫情有機會反覆，若放寬社交活動會令社區有無病徵的傳染者與他人接觸，再度引致爆發，強調若有本地個案要再收緊，未必會跟足病情。

【16:50】劉家獻稱，部份病人入院後抽鼻咽樣本培植病毒，有6人抽驗全部呈陰性，即找不出生存緊的病毒。雖然如此，今次復陽有8人已出院，採用同一套規則，需兩個鼻咽樣本呈陰性，相隔24小時才可返社區。暫時有6名病人用新條件出院，因為有部份病人檢測結果反覆，所以有部份驗血液，搵到中和抗體。

【16:48】張竹君指，今日兩個新增個案不是乘坐政府包機返港，而是自費經卡塔爾返港。第三宗個案英國入境病人，得知英國NHS曾派人去病人家中檢查健康情況但無做檢測。由於這位病人的病徵一日內已經消失，所以返港前已經無病徵。

【16:35】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，今日增15位確診病人可康復出院，至今有981名確診及1名疑似病人出院。截至今日中午12時，有59名確診病人在13間醫院留醫。至於負壓病床方面，使用率35%。他又指，現時已有數名確診者按照新出院準則，獲批准出院。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增三宗輸入個案，其中兩人於5月9日乘QR818航班由巴基斯坦返港，兩人均無病徵，已入住檢疫中心。當中包括一名男士57歲，去年8月已返巴基斯坦探親，無接觸過已知的確診病人，本身有糖尿病，曾去過當地診所。

另外一名確診者是69歲女士，她今早乘CX252航班從英國返港，正等待測試結果。她有英國家人曾於3月27日確診，但無入院。

【16:44】張竹君表示，最近科學委員會曾檢視病毒是否可傳播而決定出院準則，認為如果發病已超過10日一般都冇傳染性，所以作新指引。

【16:42】被問及會否替安老院舍院友和職員檢測，張竹君稱，外地安老院舍爆發可引致嚴重傷亡，本地情況要再研究及考慮多方面因素，例如是替員工抑或院友驗，有病徵驗定無病徵驗等，現時未有實質細節

【16:41】劉家獻指，至今本港有11名病人復陽，即出院後再驗出有陽性，全部復陽病人都非常穩定，部份病人已出埋院，正積極跟進情況。

【16:39】張竹君稱，由於今日是母親節，不少人會外出用膳慶祝。她提醒市民，外出用膳者如果自覺不適有病徵最好不要外出用膳，並應盡快求醫。另外，用餐時應用公筷公匙，未進食前戴口罩以及注意個人衛生。

【14:00】消息指，兩宗新確診個案是巴基斯坦返港人士。

【13:28】據了解，今日新增兩宗新型肺炎確診個案，均屬海外輸入個案，連續第21日無本地感染個案，衞生防護中心料在疫情記者會交代詳情。

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