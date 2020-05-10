母親節和你SING︳多區商場示威者喊口號　警進入太古城商店落閘

修訂《逃犯條例》風波未完，早前有團體申請今日（10日）九龍大遊行，惟收到警方通知反對遊行申請，後來團體宣布延期。 遊行告吹，有網民繼續號召今日（10日）下午3時起「和你SING」，在各區商場唱歌，包括尖沙咀海港城、觀塘APM、九龍塘又一城、旺角新世紀廣場、銅鑼灣時代廣場和太古城中心，部份商場已派出保安在場戒備，以及架設欄杆防止人群聚集。 此外，亦繼續有網民發起「母親節行街」，呼籲在下午兩時起集合於尖沙咀遊行，警方在1時半已在場戒備。網上有人發起改於佐敦道遊行至旺角新世紀廣場。

15:14 太古城

逾百名警員到場增援，並進入商場內驅散示威者。現場警員指收到報案指有人聚集，遂開始進入商場內。

15:05 銅鑼灣

在銅鑼灣時代廣場，約有40人駐足中庭的玻璃圍欄，但沒有人開始唱歌，有駐足人士討論情況。至3時05分有少部分人自行開始唱反修例歌曲，並在唱歌後大叫口號，商場內不同樓層開始有人和應。

15:04 太古城

有數十名聚集人士高叫反修例口號，店舖未有受影響，如常營業。商場以廣播系統播放錄音，提醒聚集人士或違限聚令。

15:00 各區

下午3時，在本港多個商場，均有示威者聚集並喊口號。其中在尖沙咀海港城，警察進入商場範圍，一度企圖進入商場內驅散示威者。

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14:50 尖沙咀

海港城開始有人聚集，有示威者高呼反修例口號

14:43 太古城

下午一時許，太古城職員和保安開始戒備，其中以鐵馬圍封面向中庭方向的鐵欄，並放置盆栽作裝飾，減少聚集人士「和你Sing」的空間。及至下午二時半，職員在盆栽上分別插上寫有母親節快樂和Happy Mother’s Day字樣的字牌。

14:35 銅鑼灣

時代廣場商場中庭位置有少數職員聚集，商場各層只有總共約10人站在欄杆附近。

14:12 尖沙咀

一名男子於尖沙嘴天星碼頭被搜查後，被警員拘捕上警車離去。未知男子觸犯何事。

14:10 尖沙咀

海港城有不少市民逛街，暫未見有加強保安戒備，警方主要在商場外廣東道及碼頭一帶截查市民。

14:06 尖沙咀

警方與尖沙咀天星碼頭拉起封鎖線，指現場市民違反限聚令，要求市民即時離開，惟現場未見有示威者叫口號。

14:00 觀塘

APM商場內暫仍然平靜，滿佈逛街購物市民。裕民坊外則有防暴警察巡邏，連接商場的行人天橋亦有防暴警員於兩旁戒備，接近每十步便有一位。

13:45 尖沙咀

警方於尖沙咀鐘樓外，不時截查經過的市民。

13:35 太古城

商場職員開始把圍欄以鐵馬圍封，並以花瓶佈置，防止巿民聚集唱歌。

13:30又一城：商場內暫未見有人聚集，所有商舖包括Starsbuck、千両等均照常開門，不過商場各個岀入口及商場每層都有穿黃色背心的保安駐守。

13:30 旺角

朗豪坊對出、彌敦道與亞皆老街交界、以及旺角東站外均有警車戒備，朗豪坊外有數名防暴警察下車視察，旺角新世界廣場內的市民如常逛街。

1328 太古城

現場未見有聚集人士，只見在商場消費的人群，另有商場職員開始穿上反光衣，並於商場張貼告示，提醒市民限聚令生效，違反規例者可屬違法。

1325 尖沙嘴

梳士巴利花園及太空館外一帶已有數十名防暴警駐守。記者沿路前往鐘樓時，尚未穿上記者反光衣，期間已兩度被警方截查身份證及搜身。有警員指，記者所使用的黑色迪卡儂背囊可疑，並認為記者的眼神閃縮故截查，惟當時記者正專心使用電話。