張建宗：欣悉立法會內會終能突破困局　香港已沒有繼續內耗本錢

政務司司長張建宗於網誌指，立法會內務委員會因選舉主席延誤而停擺長達7個月後，在前天(8日)終能突破困局，重新運作，令政府提交的法案和附屬法例，包括多項與社會經濟及民生息息相關的法案的審議工作得以繼續進行；他指，政府定必繼續全力配合立法會在餘下任期的審議工作。 此外，他亦談及本港青年狀況，指在經濟衰退下，青年就業無可避免將面臨嚴峻挑戰，相特別是應屆畢業生，政府已在防疫抗疫基金下涵蓋協助青年就業的措施；惟暴力隱患蠢蠢欲動，有些年輕人往往因心智未成熟，入世未深，容易被人煽動而犯罪，更有可能成為罪惡的扯線公仔，令人非常擔心，社會必須杜絕歪風，全力遏止暴力。

張建宗指，立法會內務委員會停擺長達7個月後，終能在前天(5月8日)突破困局，政府定必繼續全力配合立法會在餘下任期的審議工作。(資料圖片)

張建宗指，自去年十月因選舉主席延誤而停擺長達7個月後，終能在前天(5月8日)突破困局，讓停擺多時的重要齒輪，得以重新運作，令政府提交的法案和附屬法例，包括多項與社會經濟及民生息息相關的法案的審議工作得以繼續進行；政府定必繼續全力配合立法會在餘下任期的審議工作。

香港已沒有繼續內耗的本錢

他又指，香港已沒有繼續內耗的本錢，目前議會運作能撥亂反正，逐步重回正軌，合乎香港整體社會的福祉。

政務司司長網誌圖片

他又指，1999至2019年期間，本港15至24歲青年人口減少219,900人，平均每年下降1.4%；2019年青年人口有685,500人，佔總人口僅9.7%，遠低於1999年的14.1%；惟擁有專上教育程度的青年由1999年的219,800人，佔青年人口的24.3%，大幅增至2019年的402 200 人，佔青年人口的58.7%。

疫情影響 青年就業無可避免將臨嚴峻挑戰

然而，受疫情影響，本港的經濟活動及勞工市場均受到史無前例的打擊，今年首季失業率急升0.5個百分點至4.2％，就業不足率亦急升0.6個百分點至2.1％，兩者均為接近十年來高位；在經濟衰退下，青年就業無可避免將面臨嚴峻挑戰，相信不少青年人，特別是應屆畢業生，都可能對就業前景感到擔憂。

為此，政府已在防疫抗疫基金下推出了大規模的紓緩措施，包括保就業和創職位計劃，而當中亦涵蓋協助青年就業的措施。

張建宗指，應對青年就業的挑戰將是政府未來施政的重點之一，青年發展委員會即將舉行會議，聚焦討論促進青年就業的措施，他將利用平台推動跨局及跨界別協作，務求把一系列的保就業及創職位措施做得更到位；視乎疫情發展，委員會將繼續推動各項支持青年創新創業、交流、實習和生涯規劃等項目，讓青年人好好裝備自己。

年輕人心智未成熟 有可能成罪惡的扯線公仔 須杜絕歪風

惟暴力隱患蠢蠢欲動的時刻，有些年輕人往往因心智未成熟，入世未深，容易被人煽動而犯罪，更有可能成為罪惡的扯線公仔，令人非常擔心。當他們干犯違法行為時，未必知道嚴重後果，甚至斷送寶貴前程。因此，社會必須要樹立正氣，杜絕歪風，全力遏止暴力,「我寄語青年人要潔身自愛，珍惜前途。」