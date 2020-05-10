【母親節】疫情影響SEN家庭　八成照顧者近兩月有自殺念頭

新冠肺炎疫情持續數月，全港的中小學及幼稚園至今仍未復課，不少特殊教育需要（SEN）家庭受到影響，包括停課期間SEN兒童訓練和學習服務停頓、學習能力倒退、負面情緒和行為問題加劇。今日（10日）是母親節，香港社區組織協會公布《新肺炎疫症對基層SEN家庭的影響》，指出有17.6%的SEN家庭無書枱、11.5%未有安裝上網，44.1%網速不夠，有八成以上的照顧者近2個月曾有自殺念頭。

八成需照顧特殊學習需要學童的人士，近兩月有自殺念頭。（袁澍攝）

社協在3月訪問了227名確診SEN兒童的家長，當中有八成居住面積不足200呎。結果顯示，有74.4%的SEN兒童的學校均有佈置網上功課，54.6%的學校需要網上教學。惟17.6%的SEN家庭無書枱、11.5%未有安裝上網，44.1%網速不夠。社協成員黃文杰指出，基層SEN兒童家中缺乏基本電腦和上網，難以跟上學習進度。

學校不提供託管服務 疫情期間基層家庭難維持工作

調查又指，有22%的受訪兒童照顧者反映需要託管服務，但46.9%家長表示學校不提供託管服務。社協指出，疫情期間基層家庭本就難以維持工作，若要照顧子女，則更雪上加霜。

另外，不少家長都因為疫情產生擔憂，包括物資不足、擔心感染等。社協引述調查結果指不少照顧者精神已經處於崩潰邊緣，受訪者當中有22.9%的家長需要服用精神科藥物（如安眠藥），更有超過八成（83.3%）的照顧者表示這兩個月曾萌生自殺念頭。

針對以上情況，社協建議將防疫物資列入《商品條例》，訂立不少於3個月的社會需求儲備；為基層SEN家庭提供額外津貼、為基層學生提供針對恆常網上學習的電子設備；學校和社福機構分時段給SEN子女預約回校做功課、訓練及支援等。