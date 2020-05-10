【新冠肺炎】樂善堂發起行動　復課起向有財政困難學生提供援助

在新冠肺炎疫情下，不少基層生活更逼人。九龍樂善堂與伙伴機構「學校起動」計劃，以及港大社會科學院發動行動，為93間學校在復課日（5月27日）開始，向有家庭財政困難的學生提供一次性緊急經濟援助。 九龍樂善堂主席陳李玉佩女士呼籲，復課在即，相信學生支援增加，希望非有緊急經濟需要的善心人士，可將政府派發的10,000元或部份轉贈至有經濟困難的學生家庭。

九龍樂善堂與伙伴機構「學校起動」計劃，以及香港大學社會科學院發動「樂善堂轉贈愛計劃We Share! We Can!」。（樂善堂提供）

九龍樂善堂表示，將發動「樂善堂轉贈愛計劃We Share! We Can!」行動，向93間學校包括「學校起動」計劃76間中學、樂善堂轄屬17間中學、小學及幼稚園，在復課日（27日)起為有家庭財政困難的學生提供一次性緊急經濟援助，個案將由學校校長或班主任推薦，現時起動基金合共有100萬元。

已送贈41個受惠家庭

香港大學社會科學院副院長（研究）葉兆輝教授表示，過去一個月，香港大學進行了先導計劃，總共有35位捐贈者把一萬元或以上的捐款送贈予41個受惠的家庭，分別涵蓋了14間中、小學及幼稚園。

就讀五育中學的中五學生林同學獲資助$7,500，她稱會將資助額用來讓父母交租。

父親發生車禍 疫情下月入只得約五元千

樂善堂說，在計劃起動前，其中一間受惠中學已收到學生求助個案。中五生林同學表示，她們一家四口與姊姊、父母居於劏房，父親任職夜班的士司機，為家庭唯一經濟支柱。其父本年一月發生車禍，導致一個半月時間未能開工。

加上受疫情影響，父親近三個月來每月收入減少了六成或以上，每日淨收入只有約300元。直至三月份，開工日數僅有18日，月入僅5,400元，惟劏房租金每月為4,800元，加上水電費及生活費後，只能靠積蓄支撐。

獲資助7,500元

樂善堂說，林同學獲計劃起動人之一「學校起動」計劃委員會委員黃光耀資助7,500元。林同學表示，首先會將資助額用來讓父母交租，買食糧和生活必需品，減輕家庭經濟壓力。