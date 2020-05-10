限聚令｜張竹君：憂放寬社交活動致爆發　不能單考慮零確診日數

本港今日（10日）新增三宗海外輸入新型肺炎確診個案，累計錄1,048宗個案（包括1宗疑似），本地感染方面則連續21日零個案，意味若未來7日持續零本地個案，便符合專家早前提及連續28日無個案等同受控的界線。 被問到疫情一旦受控是否可提早撤銷「限聚令」等措施，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，雖然已逾廿日無本地個案，但全球多地仍有新個案，香港不能獨善其身，亦擔憂一旦放寬社交活動會再引起爆發，故只能適度分階段放寬各種措施，她強調不能單看日數：「幾多日、完咗就當無咗（疫症）係唔得」。

張竹君認為，全球的疫情仍未平息，即使香港的本地個案下跌，亦難以獨善其身。（資料圖片／羅君豪攝）

港府因應新型肺炎疫情而實施多項社交管制措施，包括「限聚令」、針對食肆的「限客令」、以及不同處所如娛樂場所的管制等，新一輪措施料於5月21日晚上屆滿。

放寬措施除視乎本地個案數字 亦需考慮外地疫情發展

本港至今已連續三星期零本地個案，被問到若持續四星期無本地感染、疫情受控之時，本港能否在5月17日提早撤銷限聚令時，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應指，雖然已逾20日無新增本地個案，但外地個案如英美及歐洲國家等仍持續有新個案，香港無法獨善其身，不理外地只計算香港的情況，「幾多日、完咗就當無咗係唔得」。

她續指，政府會參考世界衛生組織的標準，以決定分階段、適量地放寬措施，又坦言擔心疫情會反覆，一旦放寬社交活動，或有無病徵的傳染者在社區出現，會再引起新的爆發，故政府需緊密監察疫情，如一直無個案或可進一步放寬，若再有本地個案則需立即收緊措施。

至於可放寬措施的先後優次，她指全球是首次面對這種疫症，無做過相關科學研究，社交距離政策亦不會有科學證據，政府需考慮多方面因素再作決定。

母親節聚餐應盡量用公筷

今日是母親節，張竹君提醒市民要繼續保持警覺，注意個人衛生，若與家人聚餐的人應盡量在用餐前後戴口罩，使用公用餐具，若有病徵或自覺不適應避免聚餐，盡快求醫。

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼