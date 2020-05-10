和你sing｜13歲學生記者被捕　憂母親擔心哽咽說：母親節快樂

《逃犯條例》風波持續近一年，今日﹙10日﹚有網民於尖沙嘴海港城發起「和你sing」，一度逾百多人聚集叫口號唱歌，期間有警員進入商場驅趕。大約5時半，警方在商場截查兩名未成年、身穿記者反光衣的學生記者，最終二人被帶上警車，《香港01》正向警方查詢原因。 晚上約7時半，其中一名被帶走的13歲男童陸同學獲釋放，他表示被截查期間，一直配合警員但被人身攻擊嘲笑其身高。他表示，今次並非首次出外採訪，本身相當尊重記者工作，希望成為一份子，但經過今次事件後坦言或不會再採訪。 陸同學的母親表示，知道兒子外出採訪，有觀看其直播。她認為採訪亦是一種訓練，但會拒絕兒子參與危險的採訪場合。陸同學亦向母親哽咽說，「對唔住！母親節快樂！」

今日下午約5時半，有兩名身穿記者反光衣的《深學媒體》學生記者被截查，包括13歲的陸同學，他隨後被帶返警署。（歐嘉樂攝）

今日有網民原於尖沙嘴鐘樓發起遊行，大約下午1時，警方在尖沙嘴鐘樓、天星碼頭一帶截查多名市民，現場最多有約百人聚集，警方多次警告稱，在場人士已違反「限聚令」，要求現場人士散去。

下午近3時，海港城陸續有市民聚集，合唱《願榮光歸香港》，亦有示威者高叫反修例口號及揮動旗幟。未幾，一批防暴警員從尖沙嘴碼頭走上商場外的長樓梯聚集，商場內的市民及示威者立即四散。約10分鐘後防暴警員撤回碼頭，市民和示威者再次聚集唱歌。之後，警方稱接報有人違反「限聚令」，故進入商場驅趕。

拘2名《深學媒體》學生記者

大約5時半，有兩名身穿記者反光衣的《深學媒體》學生記者被截查，分別為13歲的陸同學，及16歲的謝同學。警方於現場設下封鎖線，向二人查問了一段時間後，將二人帶上警車，期間未有解釋原因。

陸同學在母親及議員陪同下步出警署。（黃偉倫攝）

香港社工總工會理事陳虹秀到場要求與警員對質，指學生記者應豁免於限聚令，要求警方交代拘捕原因。她又稱，由於該學生記者未成年，受到兒童權利保障，要求應由社工陪同上警車，惟警員沒有回應。《香港01》正向警方查詢拘捕原因。

陸同學：有警員嘲笑我身高

大約7時35分，陸同學在母親及兩名區議員陪同下步出尖沙嘴警署。陸同學指，今日被截查兩次，提問都相若，如先問及其歲數。他續稱，有警員得知他僅13歲後，就稱其為非法童工；另有警員嘲笑其身高。他強調，一直配合警員查問，但警方指其記者證並非記協發出，又指他為非法童工，最終帶他到警署。

陸同學現時僅為中一生，今年初加入學生媒體《深學媒體》，之前曾於太古城採訪。對於為何會外出採訪，他表示：「希望報道事實，同埋𠵱家呢場運動，有好多不公平對待。」被問到經過今次遭遇後，會否不再外出採訪，他一度落淚稱：「可能，仲諗緊。」

被問到經過今次遭遇後，會否不再外出採訪，陸同學一度落淚稱：｢可能，仲諗緊。｣（黃偉倫攝）

對於為何做記者而非義務急救員，他表示未夠歲數考取急救牌，自己亦相當尊重記者，故希望成為一份子。

陸太：兒子採訪是成長階段

對於兒子未成年便外出採訪，陸同學的母親表示知情，亦一直有觀看兒子的直播報道，當今天發現直播中止時，便即時致電聯絡，當時兒子回應數句後，便將電話轉交警方。她續稱，並沒有反對兒子外出採訪，認為有其自由，而且「千年難得一見，都係一個成長階段，可以畀佢學識點樣面對大場面。」

不過她亦強調，如活動場合相當危險，就必定會阻止採訪，會事先挑選兒子所到的採訪場合。她續稱，早預料兒子的身高、年齡必定會被警方針對，但兒子表示懂得如何應付，而且強調有記者證，亦能夠配合警方截查，故最後批准。

對於會否再容許兒子採訪，她引述警方稱，假如兒子再於相關場合出現，自己將被票控，負上刑事責任，因為未能保護未成年的兒子。

對於會否再容許兒子採訪，陸同學的母親引述警方稱，假如兒子再於相關場合出現，自己將被票控，負上刑事責任，因為未能保護未成年的兒子。（黃偉倫攝）

今日母親節，卻最終於警署渡過，陸同學亦哽咽向母親表示：｢母親節快樂，對唔住！｣

有份協助兩名學生記者的油尖旺區議會副主席余德寶表示，二名學生記者本身只是採訪，卻被警方出言挑釁，更無故帶到警署扣留逾1小時。他表示，二人亦被警方作出警誡供詞，告知如再被捕，其家長亦會受檢控。他批評，警方是次行動不合理，無理帶到警署，二人並非違反限聚令，亦非涉非法集結或襲警，之後會要求再交代事件。

另一名有份協助的油尖旺區議員陳嘉朗認為，記者的年齡大小並非問題，操守、能力更為重要，警方不應因年齡而採取行動。至於另一名被帶到警署的女記者，未有接受採訪便離去。

海港城內，有學生記者遭警員截查。（孔繁栩攝）

《深學媒體》晚上發聲明稱，兩名記者未被檢控任何罪名，但警方稱如二人再出現於示威現場，不論是否採訪，會即時帶走，並檢控二人家長。

《深學媒體》重申，所有記者均為大專及中學學生作義務採訪，故二人不受《勞工條例》規管，非法勞工的指控不成立。《深學》強調，確信新聞自由及堅守報道中立，批評警方行為完全干預記者採訪，嚴重影響新聞自由，將向警方提出干涉。