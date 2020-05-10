和你sing｜13歲學生記者被警帶走　憂母親擔心哽咽說：母親節快樂

《逃犯條例》風波持續近一年，今日﹙10日﹚有網民於尖沙嘴海港城發起「和你sing」，一度逾百多人聚集叫口號唱歌，期間有警員進入商場驅趕。大約5時半，警方在商場截查兩名未成年、身穿記者反光衣的學生記者，最終二人被帶上警車。 晚上約7時半，其中一名被帶走的13歲男童陸同學獲釋放，他表示被截查期間，一直配合警員但被人身攻擊嘲笑其身高。他表示，今次並非首次出外採訪，本身相當尊重記者工作，希望成為一份子，但經過今次事件後坦言或不會再採訪。 陸同學的母親表示，知道兒子外出採訪，有觀看其直播。她認為採訪亦是一種訓練，但會拒絕兒子參與危險的採訪場合。陸同學亦向母親哽咽說，「對唔住！母親節快樂！」 警方回覆查詢指，今日行動期間發現一名十三歲男童及一名十六歲少女向人員自稱記者，考慮兩名未成年人士的安全將他們帶回警署，「並沒有拘捕他們」。

今日下午約5時半，有兩名身穿記者反光衣的《深學媒體》學生記者被截查，包括13歲的陸同學，他隨後被帶返警署。（歐嘉樂攝）

今日有網民原於尖沙嘴鐘樓發起遊行，大約下午1時，警方在尖沙嘴鐘樓、天星碼頭一帶截查多名市民，現場最多有約百人聚集，警方多次警告稱，在場人士已違反「限聚令」，要求現場人士散去。

下午近3時，海港城陸續有市民聚集，合唱《願榮光歸香港》，亦有示威者高叫反修例口號及揮動旗幟。未幾，一批防暴警員從尖沙嘴碼頭走上商場外的長樓梯聚集，商場內的市民及示威者立即四散。約10分鐘後防暴警員撤回碼頭，市民和示威者再次聚集唱歌。之後，警方稱接報有人違反「限聚令」，故進入商場驅趕。

拘2名《深學媒體》學生記者

大約5時半，有兩名身穿記者反光衣的《深學媒體》學生記者被截查，分別為13歲的陸同學，及16歲的謝同學。警方於現場設下封鎖線，向二人查問了一段時間後，將二人帶上警車，期間未有解釋原因。

陸同學在母親及議員陪同下步出警署。（黃偉倫攝）

香港社工總工會理事陳虹秀到場要求與警員對質，指學生記者應豁免於限聚令，要求警方交代拘捕原因。她又稱，由於該學生記者未成年，受到兒童權利保障，要求應由社工陪同上警車，惟警員沒有回應。

陸同學：有警員嘲笑我身高

大約7時35分，陸同學在母親及兩名區議員陪同下步出尖沙嘴警署。陸同學指，今日被截查兩次，提問都相若，如先問及其歲數。他續稱，有警員得知他僅13歲後，就稱其為非法童工；另有警員嘲笑其身高。他強調，一直配合警員查問，但警方指其記者證並非記協發出，又指他為非法童工，最終帶他到警署。

陸同學現時僅為中一生，今年初加入學生媒體《深學媒體》，之前曾於太古城採訪。對於為何會外出採訪，他表示：「希望報道事實，同埋𠵱家呢場運動，有好多不公平對待。」被問到經過今次遭遇後，會否不再外出採訪，他一度落淚稱：「可能，仲諗緊。」

被問到經過今次遭遇後，會否不再外出採訪，陸同學一度落淚稱：｢可能，仲諗緊。｣（黃偉倫攝）

對於為何做記者而非義務急救員，他表示未夠歲數考取急救牌，自己亦相當尊重記者，故希望成為一份子。

陸太：兒子採訪是成長階段

對於兒子未成年便外出採訪，陸同學的母親表示知情，亦一直有觀看兒子的直播報道，當今天發現直播中止時，便即時致電聯絡，當時兒子回應數句後，便將電話轉交警方。她續稱，並沒有反對兒子外出採訪，認為有其自由，而且「千年難得一見，都係一個成長階段，可以畀佢學識點樣面對大場面。」

不過她亦強調，如活動場合相當危險，就必定會阻止採訪，會事先挑選兒子所到的採訪場合。她續稱，早預料兒子的身高、年齡必定會被警方針對，但兒子表示懂得如何應付，而且強調有記者證，亦能夠配合警方截查，故最後批准。

對於會否再容許兒子採訪，她引述警方稱，假如兒子再於相關場合出現，自己將被票控，負上刑事責任，因為未能保護未成年的兒子。

對於會否再容許兒子採訪，陸同學的母親引述警方稱，假如兒子再於相關場合出現，自己將被票控，負上刑事責任，因為未能保護未成年的兒子。（黃偉倫攝）

今日母親節，卻最終於警署渡過，陸同學亦哽咽向母親表示：｢母親節快樂，對唔住！｣

有份協助兩名學生記者的油尖旺區議會副主席余德寶表示，二名學生記者本身只是採訪，卻被警方出言挑釁，更無故帶到警署扣留逾1小時。他表示，二人亦被警方作出警誡供詞，告知如再被捕，其家長亦會受檢控。他批評，警方是次行動不合理，無理帶到警署，二人並非違反限聚令，亦非涉非法集結或襲警，之後會要求再交代事件。

另一名有份協助的油尖旺區議員陳嘉朗認為，記者的年齡大小並非問題，操守、能力更為重要，警方不應因年齡而採取行動。至於另一名被帶到警署的女記者，未有接受採訪便離去。

海港城內，有學生記者遭警員截查。（孔繁栩攝）

《深學媒體》晚上發聲明稱，兩名記者未被檢控任何罪名，但警方稱如二人再出現於示威現場，不論是否採訪，會即時帶走，並檢控二人家長。

《深學媒體》重申，所有記者均為大專及中學學生作義務採訪，故二人不受《勞工條例》規管，非法勞工的指控不成立。《深學》強調，確信新聞自由及堅守報道中立，批評警方行為完全干預記者採訪，嚴重影響新聞自由，將向警方提出干涉。

警方回覆查詢指，今日發現尖沙咀廣東道一商場內有人聚集，遂勸籲聚集人士離開，其間有人手持橫額、高叫口號及破壞社會安寧，「現場情況十分混亂」。經多次警告無效後，警方遂展開驅散及截停搜查行動。

警方指，行動時發現一名十三歲男童及一名十六歲少女向人員自稱記者，考慮兩名未成年人士的安全將他們帶回警署，並沒有拘捕他們。警員其後聯絡兩人的監護人把他們帶走，兩名未成年人士的監護人亦了解他們被帶回警署的原因。