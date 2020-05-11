新冠肺炎．最新｜北區醫院負壓隔離病房近4日兩故障　院方遲公布

本港昨日（10日）新增3宗新型冠狀病毒肺炎輸入個案，累計確診及疑似個案1,048宗。其中兩人於5月9日經卡塔爾多哈乘由巴基斯坦返港，另一人昨日乘CX052航班由英國返港。自上月20日起，截至昨日已連續21日沒有本地感染個案。 康文署亦宣布，於5月21日起重開更多康樂設施，包括大部分公眾游泳池（只限部分泳池設施如主池、副池等）、舞蹈室／活動室、健身室、運動攀登設施、英式／美式桌球枱、體操訓練場、燒烤場等。

北區醫院負壓隔離病房近4日兩故障，院方延至今晚才公布。（資料圖片）

【21:42】北區醫院公布隔離病房負氣壓系統發生故障，發言人表示，負壓系統於本月8日及10日先後兩次出現故障，期間隔離病房內所有病格及房間的間隔門均關上，當時有兩名確診2019冠狀病毒病的病人分別入住兩間單人病房，兩人均沒有離開房間；至於病房內的醫護人員，均有穿戴合適個人防護裝備，包括N95呼吸器及保護衣，當時沒有醫護人員進行任何高風險醫療程序，亦沒有其他訪客進入隔離病房。本院經評估後，相信事件造成的感染風險很低。

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【16:00】衞生防護中心公布，截至今日下午四時，沒有錄得本地確診個案，本港個案累計為1 048宗（包括1 047宗確診個案和一宗疑似個案）。

此外，衞生防護中心正調查一宗海外個案。個案涉及一名70歲女病人，她由倫敦乘坐英國航空BA27（經濟艙）於5月10日抵港，其深喉唾液樣本證實對病毒呈陽性反應，及後直接由香港國際機場送往伊利沙伯醫院接受治理，目前情況穩定。根據病人提供的資料，她曾於英國接受測試，並對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2呈陽性反應。中心已與英國衞生當局聯絡，以取得個案的進一步資料。由於個案於英國已驗出呈陽性，故並不計入香港錄得的確診個案。

【14:30】消息指，一名從英國回港者對病毒測試呈陽性反應，但由於其於英國已經確診，不會計入本港確診數字，因此不設疫情記者會，只會發稿交代。

【08:00】截至周一（11日）上午8時，全國確診病例84445宗，累計死亡人數4643人，疑似病例4宗，治癒病例79513宗，累計境外輸入1683宗；在湖北，累計68129宗，死亡總數4512人。

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