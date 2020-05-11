CU Mask｜醫生指寧用一般布口罩　專家警告佩戴者吸銅粒子入肺

政府早前公布全民派「銅芯抗疫口罩」（CU Mask）。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超接受港台節目《千禧年代》訪問表示，若只需在社區使用，簡單的布口罩已能阻截絕大部份飛沫。不過，被問及個人會否使用「CU MASK」，他稱指在高危地方絕不會使用，即使在其他地方，亦寧願使用其他的布口罩。他解釋，其他布口罩容易清洗，亦可以選擇燙平，相反「CU MASK」清洗時限制較多。

政府將全民派發可重用的「銅芯抗疫口罩」（Cu Mask），凡持有身分證者，即可免費獲派乙個。（資料圖片／高仲明攝）

若社區使用 布口罩已足夠

梁子超說，若只需在社區使用，簡單的布口罩已能阻截絕大部份飛沫，未必需要使用過濾程度較高的口罩。他又指，現時歐洲不少地方亦使用布口罩，而現時大部份外科口罩其實都會「漏氣」。

不過，若在高危環境，例如醫院等的醫療環境，他則建議使用外科口罩。他解釋，若環境有大量病毒，口罩表面會較易受污染，當除脫、儲藏或重用時，或容易交叉感染。至於長者、無自我照顧能力的人士，由於布口罩相對較厚，有機會阻塞呼吸道，故若使用時覺得呼吸困難，便不建議使用有關口罩。

口罩沾濕後應更換

梁又指，現時天氣炎熱，若因皮膚出汗而沾濕口罩，用家便應更換，否則有機會滋生細菌、發炎或有異味，甚至影響過濾功能。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超。（資料圖片）

殺病毒功能存疑

被問及使用「CU MASK」會否有「吸銅」風險，他說，相關口罩使用毫米銅，而非納米銅，故銅相對「大粒」，且有數層過濾，因此認為吸入的風險相對少。不過，他稱口罩能否有效殺病毒是疑問。

至於自己會否使用「CU MASK」，他指在高危地方絕不會使用，即使在其他地方，亦寧願使用簡單布口罩。他解釋，其他布口罩容易清洗，亦可以燙平或弄乾，相反「CU MASK」清洗時限制較多。

無本地感染個案實際超出21日

他又指，現時本地傳播的疫情受控，由於最後的本地個案患者發病時間較早，故本地無感染個案實際已超過21日。他說，政府進一步收緊入境的檢疫安排，以做到滴水不漏，以防疫情再進入社區。

CU Mask銅芯抗疫口罩，負責消毒的龍達，開放大埔臭氧消毒廠房給予傳媒拍攝。（高仲明攝）

安老院難逐個口罩手洗

香港安老服務協會執委李輝在同一電台節目說，老人院最多可高達300至400人，最少都有數十人，若使用「CU MASK」將要手洗口罩，院舍或有一定難度。

她又指，每個口罩都一模一樣，院舍首先要「加工」製名，再加上在疫症下，院舍已加派人手做消毒、清潔等，現時人手已相當緊張。她續指，現時口罩供應已無2月份緊張，若政府當初在疫症送上口罩，才是「雪中送炭」。

前理工大學機械工程學系創新產品與科技講座教授梁煥方在《商業電台》節目指出，口罩內有六層，面層及最後的一層有銅的物料，中間四層則是不織布，但經過看過口罩的放大圖後加以分析，狠批第二層有銅層是無用，銅的分布不平均，「因為個銅係好少少又一撻撻，纖維唔係密好疏，放走晒啲virus點捉到佢？去到第三層先叫捉到佢。你要捉到佢先可以殺病菌。」即使第三層的纖維較細可以捉住細菌，但該層卻沒有銅，「咁你殺唔到佢。」

政府聲稱口罩可以洗60次，但李擔心多次清洗後，達納米單位銅粒子或會由口罩掉落，市民使用時有風險將銅粒子吸入肺部，「好易個肺會纖維化。」他坦言不會戴該口罩，只會拿來研究。

港大化學系博士鄺士山 （K Kwong） 也指，口罩的銅離子及銅線只能夠「防口臭」，「只可以殺咗啲飛沫嘅細菌，唔係冠狀病毒。」他也警告，任何納米粒子吸入肺部都會有傷害。

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