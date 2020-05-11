母親節｜食肆生意額達2.8億元　黃家和：限聚令影響按年下跌兩成

本港新冠肺炎疫情平穩，政府5月8日放寛限聚令，容許食肆每枱人數上限提升至8人。餐飲聯業協會會長黃家和在港台節目《千禧年代》表示，過去一年很久未見商場及食肆人頭湧湧，雖有示威活動，但餐飲業的生意特別是酒樓較前上升七至八成。惟對比去年的母親節的生意額達3.5億元，仍然下跌兩成至今年的2.8億元，黃家和直指與限聚令有關，「一枱最多坐8人，加上有1.5米距離，枱數減少有關。」

餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片 / 林若勤攝）

政府在疫情下實施限聚令，不容許超過4人聚集，至上周五（8日）放寛至8人；措拖放寛後即遇母親節，外界關注食肆的市道能否回復。 餐飲聯業協會會長黃家和在港台節目《千禧年代》表示，疫情緩和後及限聚令放寛後，周末的街道及商場人頭湧湧，「好耐都無見到咁多人出嚟，係有部分商場有示威活動。」不過，他指即使有示威活動下，餐飲業的生意特別是酒樓較前上升七至八成，西式餐廳亦上升五至六成，認為情況理想。

今年母親節飲食業的生意額約為2.8億元，黃家和對比去年的母親節的生意額達3.5億元，坦言兩者仍然有差距，下跌達兩成。原因如何？黃家和稱，食肆因應限聚令要求，餐廳整體的枱樓較前減少近一成，直接影響生意額，「一枱最多坐8人，加上有1.5米距離，有啲客人嚟都要分枱坐。」

▼政府放寬限聚令、食肆及其他處所措施▼