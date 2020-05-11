政府向海洋公園注資54.2億否則下月清盤　邱騰華促財會盡快通過

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海洋公園年初向政府提交發展方案，尋求撥款106.4億元建設七大園區，並度過財務難關。惟當時的估算於未受疫情、公園要暫停開放的影響。政府正式向立法會財務委員會提交注資方案，建議撥款54億2,564 萬元，在完成重新審視的工作前，資助海洋公園營運一年。而政府亦會提供追加撥款1, 323 萬 元，讓政府進行重新審視的工作，為海洋公園的「重生」尋找路向及修訂海洋公園重新發展計劃貸款和海洋公園大樹灣發展項目貸款條款，令貸款可於2021年9月才開始還款。
商務及經濟發展局局長邱騰華今日（11日）下午2時將會公布支援海洋公園的新撥款方案建議，海洋公園董事局主席孔令成和副主席劉鳴煒亦會同時出席。《香港01》直播現場。
商務及經濟發展局局長邱騰華今日（11日）下午2時將會公布支援海洋公園的新撥款方案建議。（資料圖片）
政府指出，疫情為海洋公園公司帶來巨大的影響和挑戰，令營運情況進一步惡化，「深陷財困，瀕臨破產」，並可能於2020年6月面臨清盤的危機。當局指，需為海洋公園「重生」制訂方向，並有必要採取財政措施短暫資助其營運，挽救海洋公園。
邱騰華更指，期望立法會財委會於6月前通過撥款，否則海洋公園不可避免會倒閉。
李繩宗上周五（8日）指，抗疫過百日來，公園已流失超過100萬入場人次，現時仍沿用早前的職員無薪假期及高層減薪措施減少成本，早前曾經透露資金流不足的海洋公園，慨嘆現時情況「未必捱到去到9月」。
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