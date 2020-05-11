政府向海洋公園注資54.2億否則下月清盤　邱騰華促財會盡快通過

海洋公園年初向政府提交發展方案，尋求撥款106.4億元建設七大園區，並度過財務難關。惟當時的估算於未受疫情、公園要暫停開放的影響。政府正式向立法會財務委員會提交注資方案，建議撥款54億2,564 萬元，在完成重新審視的工作前，資助海洋公園營運一年。而政府亦會提供追加撥款1, 323 萬 元，讓政府進行重新審視的工作，為海洋公園的「重生」尋找路向及修訂海洋公園重新發展計劃貸款和海洋公園大樹灣發展項目貸款條款，令貸款可於2021年9月才開始還款。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（11日）下午2時將會公布支援海洋公園的新撥款方案建議，海洋公園董事局主席孔令成和副主席劉鳴煒亦會同時出席。《香港01》直播現場。