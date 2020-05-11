政府擬向海洋公園注資54.2億否則下月清盤　邱騰華促財會盡快通過

海洋公園年初向政府提交發展方案，尋求撥款106.4億元建設七大園區，並度過財務難關。惟當時的估算於未受疫情、公園要暫停開放的影響。政府正式向立法會財務委員會提交注資方案，建議撥款54億2,564 萬元，在完成重新審視的工作前，資助海洋公園營運一年。而政府亦會提供追加撥款1, 323 萬 元，讓政府進行重新審視的工作，為海洋公園的「重生」尋找路向及修訂海洋公園重新發展計劃貸款和海洋公園大樹灣發展項目貸款條款，令貸款可於2021年9月才開始還款。 商務及經濟發展局局長邱騰華今日（11日）下午2時將會公布支援海洋公園的新撥款方案建議，海洋公園董事局主席孔令成和副主席劉鳴煒亦會同時出席。《香港01》直播現場。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（11日）下午2時將會公布支援海洋公園的新撥款方案建議。（歐嘉樂片）

政府指出，疫情為海洋公園公司帶來巨大的影響和挑戰，令營運情況進一步惡化，「深陷財困，瀕臨破產」，並可能於2020年6月面臨清盤的危機。當局指，需為海洋公園「重生」制訂方向，並有必要採取財政措施短暫資助其營運，挽救海洋公園。

邱騰華強調，這次撥款與年初海洋公園提出的發展方案大不同，因為這次是「救亡行動」令公園可繼續營運，以及償還商業貸款，以免被銀行清盤，並指現時公園未能開放處於零收入；但將來能夠重開後，入場人數、收入必定與以往有所不同，54億示的撥款主要令其可以於未來12個月可以繼續營運，主要為「捱過困難時期」。

孔令成坦言，海洋公園每個月的開支為1.4億元，由於未能開業，近三個月的開支亦遠7億元。

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政府：新定位計劃已不能達致長遠財務穩健

據政府向立法會提交的文件顯示，海洋公園於1月提交的新定位計劃，其商業可行性因為疫情出現後的新情況「存疑」。而據海洋公園最新估算，全新定位計劃可能只可以使其維持營運至2037-38財政年度。換言之，海洋公園無法如早前預期般通過全新定位計劃達致長遠財務穩健。

政府又指，全球疫情對旅遊業和航空業構成「災難性影響」，亦使大家重視社交距離，預期主題樂園的景點設施和營運方式或須因而作根本性的改變，認為支持海洋公園推展全新定位計劃已不再是「審慎的方案」，反而應該重新出發，為海洋公園重訂出路。

政府指已要求海洋公園減省非竹要開支，例如減少市場推廣、停止購置新動物、暫停尚未開始動工的新工程項目，亦可能會關閉部份景點設施。海洋公園亦指將盡力維持在港業務的人手數目，從而保障就業，但會着手「縮減員工開支」。此外，海洋公園必須進一步研究更多的節流措施，以在爭取更多收入的同時，盡量削減成本。

邱騰華（左二）強調，這次撥款與年初海洋公園提出的發展方案大不同，因為這次是「救亡行動」令公園可繼續營運。（歐嘉樂攝）

當局亦強調，海洋公園公司清盤的影響廣泛深遠，因為可能「永久失去整個今天我們鍾愛的海洋公園」。而海洋公園現時聘請2,000名員工，職位的消失會對香港經濟構成衝擊。而截至2020年2月底，海洋公園飼養的動物數目超過7,500隻，由於香港並沒有其他動物機構有能力或資源照顧如此眾多的動物，如海洋公園公司倒閉，「這些動物的福祉將會受損」。

海洋公園公司董事局副主席劉鳴煒說，水上樂園項目有望今年內完工。（歐嘉樂攝）

至於重新審視海洋公園未來路向的工作，主要涵蓋範圍和採用的方法將與海洋公園早前提出的重定位計劃在各方面有明顯不同。當局指會以「開放思維」全面地重新檢視公園的不同範疇，尤其是其資金來源、架構和法律地位，以及海洋公園公司的法定職能。

檢討小組半年內提交方案 或再申請撥款

此外，重新審視的工作將由海洋公園檢討小組(下稱「檢討小組」)負責，為期1年。檢討小組為商務及經濟發展局轄下旅遊事務署新成立的有時限跨範疇特別職務小組，會按需要外聘專業支援，以研究融資模式、營運結構、規劃和工程可行性等議題。檢討小組預計將在6 個月內，即2020年年底完成重新審視的程序並制訂出初步計劃，並會在年內餘下的時間向有關當局提出建議，包括尋求所需要的撥款批准等。

海洋公園主席孔令成表示，公園每月開支約為1.4億元。（歐嘉樂攝）

李繩宗上周五（8日）指，抗疫過百日來，公園已流失超過100萬入場人次，現時仍沿用早前的職員無薪假期及高層減薪措施減少成本，早前曾經透露資金流不足的海洋公園，慨嘆現時情況「未必捱到去到9月」。