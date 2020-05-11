12歲學生記者採訪示威　記協：有權採訪　學者憂未能保護自己

反修例示威持續近一年，現場除了示威者及警員，亦可見記者的蹤影，惟政府及警方不時指責部分人為「假記者」。 昨日﹙10日﹚亦有兩名未成年的學生記者被帶回警署，最終二人未被檢控並獲釋。 記協主席楊健興表示，近期發現愈來愈多中學生記者採訪示威現場，但了解他們只是希望走在「歷史最前線」，並不認為有錯，而且學生記者確實有權採訪。不過他提醒，學生記者應控制情緒履行記者工作，不要作出示威者行為。他亦重申，反對由官方發出記者證。中文大學新聞與傳播學院教授蘇鑰機則認為，年紀太小又非專業的記者，未有接受相關訓練及經驗，擔心他們不懂得保護自己，不太適宜到示威、衝突現場採訪。

昨日兩名分別12及16歲的《深學媒體》學生記者於尖沙嘴海港城採訪時，被警方帶回警署扣留逾1小時，最終二人由家長陪同下離去，未被檢控。

楊健興表示，近期留意到愈來愈多學生記者外出採訪，認為對學生記者的最大保障，就是於現場履行記者職務，不作出示威者的任何行為。他又指，記協及其他新聞機構都有採訪操守指引，如忠於事實及道德操守等，暫未認為學生記者需遵守另一套指引，不過由於他們年紀相對年輕，應多加注意個人情緒。

楊健興提醒，學生記者應控制情緒，履行記者工作，不要作出示威者行為。他重申，反對由官方發出記者證。 （黃竇瑩攝）

他又稱，昨日12歲記者的個案中，當事人並非職業記者，只希望認識社會、站在「歷史最前線」，了解記者的工作性質，「唔應該覺得佢做咗啲壞事」，又希望對方不要因而灰心。不過他亦補充，示威現場有不同的風險，學生記者應事先掌握現場情況，家長及老師亦應加以講解，然後再衡量是否到場採訪。他續稱，學生記者確有權採訪，但記者應清楚知道工作內容、現場情況。

對於外界有人提出是否應由官方發放記者證，楊健興重申反對此舉，因為等同記者或需經過政治審查方獲採訪證，是完全改變現行制度。他又稱，全球不少地方都並非由官方發出記者證，例如美國等，亦只是採訪個別地方如白宮，方需事先登記。

蘇鑰機則認為，年紀過小又非專業的記者，未有接受相關訓練及經驗，擔心不懂得保護自己，不太適宜到示威現場採訪。 （黃寶瑩攝）

中文大學新聞與傳播學院教授蘇鑰機則表示，年紀太細又非專業的記者，不適合到示威現場採訪，「年齡係一個問題。」他續指，相關人士未必有記者訓練及相關經驗，或不懂得保護自己，亦非認可的傳媒機構，「真係唔好做一啲咁嘅事（指採訪）。」