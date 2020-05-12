復課│教育局與校長商跨境生安排　研每周核酸檢測一次、專車接送

本港新冠肺炎疫情近日緩和，全港中小學將在本月27日起分階段復課，惟跨境生復課通關、檢疫安排仍未有定案，有待兩地政府商討作實。 教育局今天（12日）與相關中、小學校長會面商討安排，綜合多個消息指，初步考慮參考中港跨境貨車司機的檢疫做法，安排跨境師生、校巴保姆等「一周一檢」，每周接受核酸檢測一次，證明健康者可豁免強制檢疫及家居隔離。 至於交通、口岸開放等安排仍須兩地行政協調安排，初步考慮方案之一是提早開放深圳灣口岸，並要求所有跨境學生乘專車回校，減低風險。

深圳灣口岸在疫情下仍開放供旅客通關，但開放時間為朝十晚八，較一般上學時間晚。（資料圖片）

研究參考中港貨運司機檢疫安排 「一周一檢」豁免檢疫

教育局今日（12日）分別與中、小學校長代表會面，商討有關跨境生的復課安排。據知，當局傾向參考跨境貨車司機的檢疫安排，以「一周一檢」形式，容許通過核酸檢測的學生、老師、校車保母及司機等，將豁免14天檢疫。至於由誰提供測試、是否需要付費等，仍有待落實。

不計貨運，目前只有深圳灣口岸以朝十晚八維持陸路旅客清關服務，開放時間較一般上學遲。消息指，復課後只有半日上課時間，若按維持現行開關時間，學生將錯過課堂，預料兩地政府或會提早開放深圳灣口岸，供跨境生往來。

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校長促當局加開關口 方便跨境生往來

多名校長均表示，若情況許可，兩地政府應協調開放更多口岸，供跨境生進出。他們解釋，上學時間集中在早上7時半至8時半，但2.7萬名跨境生居住在內地不同地區，以往會經各口岸來港上課，若只開放一個口岸，大量學生須同時過關，增加風險，亦令部份學生花太多時間乘車。

專車接載跨境生 減低通勤感柒風險

上水、大埔上學的跨境生以往多經羅湖及落馬洲口岸乘港鐵上學，惟鐵路人流太多，有校長認為未必合適，故有機會由學校安排專車接載學生，減低通勤風險。有校長指出，疫情下旅遊巴及校車需求低，由校方安排專車接載跨境生屬可行方案，但宜預留約一星期供學校安排。

據知，教育局傾向維持小五呈分試，但有機會容許學校彈性調動考試日，並延遲呈分。（資料圖片）

小五呈分試料繼續舉行 學校可彈性更改考核日、延後呈分

有校長曾表示，擔心小五跨境生未趕及復課，會影響其呈分試表現，造成不公，希望取消小五呈分試安排。據了解，經教育局與學界協商後，傾向維持小五呈分試，並考慮容許學校因應校情彈性調動考試日，再延遲呈分。