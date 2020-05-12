新冠肺炎．最新｜連續22日無本地個案　港大牙醫學院增保護

本港昨日（11日）沒有新型冠狀病毒肺炎輸入個案，累計確診及疑似個案1,048宗。自上月20日起，截至昨日已連續22日沒有本地感染個案。醫管局昨日指，今日起會為來自院舍及入住精神科病房的住院病人，作抽樣入院篩查，協助及早截止社區爆發的風險。

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【新冠肺炎】醫管局周二起為院舍及精神科病房病人 抽樣入院篩查

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【00:00】新型冠狀肺炎肆虐數個月來，多個行業受到不同程度影響，其中牙科治療涉及高風險程序，疫情嚴峻加上裝備不足，部份診所曾停業。香港大學牙醫學院教授表示，部份牙科治療風險較大，有私家牙醫稱六成病人因疫情取消預約。學院早前為一所製作面罩的本地公司提供意見，指現時護理員同樣使用同類面罩作保護，醫護人員所用的面罩需要遮掩到額頭至肩部位置，最理想最少25厘米長度。

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