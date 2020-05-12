新冠肺炎｜連續23日零本地確診斷纜？據悉六旬婦初確診無外遊紀錄

本港昨日（11日）沒有新型冠狀病毒肺炎輸入個案，累計確診及疑似個案1,048宗。自上月20日起，截至昨日已連續22日沒有本地感染個案。消息稱，今日下午新增一宗初步確診個案，女患者沒有外遊紀錄，亦沒有接觸過確診病人。 醫管局昨日指，今日起會為來自院舍及入住精神科病房的住院病人，作抽樣入院篩查，協助及早截止社區爆發的風險。

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【18:12】據了解，今日新增一宗新型冠狀病毒肺炎初步確診個案，該名66歲女病人於葵涌伍若瑜夫人普通科門診求醫。消息指該病人無外遊紀錄，亦沒有接觸確診病人。若屬實，本港連續23日「零本地感染」的紀錄或會斷纜。女病人會被送至瑪嘉烈醫院治療。

消息指，該名女病人發燒數天，喉乾及有輕微咳嗽，沒有接觸過確診者。

【17:09】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午4時，中心沒有錄得新增2019冠狀病毒病本地確診個案，本港個案累計仍為1,048宗。

【17:01】香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，觀察到大灣區11個城市近日的確診個案少，認為三地有條件放寬跨境人流。他認為港人對內地存在信心問題，不信任當地的確診數字，亦擔心私人檢測報告造假，他認為由內地政府認可的實驗室較為可靠。

政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌稱，當三地在連續28日沒有新增本地個案，便可考慮豁免跨境檢疫。目前內地仍有城市有人確診，他建議先對「零個案」的省市開放。

新冠肺炎｜何栢良：三地有望放寬跨境 倡互認檢測結果時效訂7天

【14:09】消息指，今日無新增新型肺炎確診個案，連續23日零本地感染，衞生防護中心不舉行疫情記者會。

【09:54】林鄭稱，僱主只需上網申請，授權強積金計劃直接交給政府代理人處理申請。另外，若僱主不將款項作出糧用，政府可取回資助或罰款。

【09:47】特首林鄭月娥於行政會議前見記者，宣布政府保就業計劃首階段將於5月25日接受申請，並會作出多項修訂，包括65歲以上毋須供強積金但持有強積金戶口者均會受惠，料6萬人受惠。另外，1.2萬名特定行業持續受僱人士、自僱人士今年3月31日前開設強積金戶口者亦會受惠。此外，僱主可由去年12月至今年3月選擇僱員數目申請補貼。

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【08:00】截至周二（12日）上午8時，全國確診病例84451宗，累計死亡人數4644人，疑似病例3宗，治癒病例79539宗，累計境外輸入1690宗；在湖北，累計68134宗，死亡總數4512人。

【00:00】新型冠狀肺炎肆虐數個月來，多個行業受到不同程度影響，其中牙科治療涉及高風險程序，疫情嚴峻加上裝備不足，部份診所曾停業。香港大學牙醫學院教授表示，部份牙科治療風險較大，有私家牙醫稱六成病人因疫情取消預約。學院早前為一所製作面罩的本地公司提供意見，指現時護理員同樣使用同類面罩作保護，醫護人員所用的面罩需要遮掩到額頭至肩部位置，最理想最少25厘米長度。

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